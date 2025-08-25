  • A3 dottor Gianni catalanotto
Noleggio con conducente, comune chiederà sblocco nuove licenze. Crisi idrica agricoltura, Amministrazione valuterà agevolazioni

di: Redazione - del 2025-08-25

Noleggio con conducente, comune chiederà sblocco nuove licenze. Crisi idrica agricoltura, Amministrazione valuterà agevolazioni

Nella seduta odierna del Consiglio Comunale di Castelvetrano è stata discussa e approvata all’unanimità la mozione, presentata dalla consigliera Enza Viola relativa alla possibilità per l’Amministrazione di rilasciare nuove licenze N.C.C. e Taxi. L’Amministrazione, ha accolto la proposta, precisando che per il Comune di Castelvetrano il tetto massimo delle concessioni è fissato per legge a 15 licenze, tutte già assegnate nel 2010.

    • "Tuttavia, poiché ben 9 di queste sono state trasferite fuori dal territorio comunale, - scrive la consigliera Viola - il Comune si rivolgerà alla Regione per chiedere la possibilità' di sblocco di nuove licenze a beneficio della nostra comunità. Quindi attendiamo dalla regione possibili opportunità. Cosa diversa per i tax visto che il servizio manca totalmente si può ragionare su nuove licenze". 

    Per quanto riguarda la crisi idrica che si è abbattuta sulla agricoltura del territorio, la consigliera Enza Viola ha chiesto di introdurre agevolazioni tributarie per il settore agricolo. "Il Sindaco ha rassicurato - ha Enza Viola -  che, vista la reale difficoltà degli agricoltori e dei tanti che non hanno avuto accesso all’acqua per le proprie coltivazioni, si impegnerà a valutare, insieme al Responsabile della Direzione Tributi e Finanze, la possibilità di introdurre forme agevolative specifiche per queste categorie".

