Marinella, tutto pronto la "Sagra della Sarda 2025 in programma sabato 30 agosto

di: Redazione - del 2025-08-27

Immagine articolo: Marinella, tutto pronto la "Sagra della Sarda 2025 in programma sabato 30 agosto

Cresce l'attesa per la Sagra della Sarda 2025 che si svolgerà a Marinella di Selinunte sabato 30 agosto. La tradizione che si accende, il sapore del nostro mare che vi conquista. Torna l'appuntamento più atteso dell'estate. Piazza Empedocle si trasformerà in un teatro di sapori, profumi e tradizioni marinare.

    • Ecco il programma della giornata:

    Ore 15:00 al Mercato del Pesce si inizia con la magia della tradizionale "Incannata di sarde", un rito antico che prepara le protagoniste della serata. Un momento unico per scoprire le nostre radici.

    • Ore 20:00 in piazza Empedocle l'atmosfera si scalda con l'accensione del fuoco e l'apertura degli stand. Lasciatevi tentare dai migliori prodotti tipici del nostro territorio.

    Ore 21:00 in piazza Empedocle inizierà la distribuzione delle sarde appena arrostite, pronte per essere gustate in tutta la loro semplicità e bontà. L'organizzazione della Marinella Pesca Soc. Coop. vi aspetta per celebrare insieme il gusto autentico del Mediterraneo in una serata di festa, musica e comunità.

