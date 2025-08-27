  • A3 dottor Gianni catalanotto
Scontro auto-moto in via Seggio, giovane castelvetranese trasportato in ospedale

di: Redazione - del 2025-08-27

Immagine articolo: Scontro auto-moto in via Seggio, giovane castelvetranese trasportato in ospedale

In un'arteria molto trafficata, la via Seggio a Castelvetrano, spesso teatro di incidenti, l'ennesimo scontro stamane è avvenuto fra una Volkswagen Golf ed una moto. Ad avere la peggio il giovane conducente della due ruote che stato trasportato dall'ambulanza del 118.

    • Da quanto appreso dalla nostra redazione il giovane avrebbe subito un trauma ad una gamba. Sul posto gli agenti del comando della Polizia Muncipale di Castelvetrano che stanno vagliando la dinamica del sinistro. Dalle informazioni raccolte solo qualche punto di sutura ad una gamba per il ragazzino minorenne che stava percorrendo in discesa la via Seggio scontrandosi con una Golf che procedeva nel senso contrario di marcia. 

