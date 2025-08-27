  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Flash Mob per la Palestina sulla spiaggia di Selinunte domenica 31 agosto

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-08-27

Commenti
Immagine articolo: Flash Mob per la Palestina sulla spiaggia di Selinunte domenica 31 agosto

L'associazione Collettiva Femmin3 organizza un evento di solidarietà alla Palestina, un flash mob domenica 31 agosto 2025, presso la spiaggia del Lido Zabbara a Marinella di Selinunte. L’evento inizierà intorno alle 18:30, al grido: “Da tutti i fiumi fino ad ogni mare, urliamo Palestina libera!!!”.
Gli organizzatori invitano i partecipanti a vestirsi con i colori della bandiera palestinese – bianco, rosso, verde o nero – e a portare bandiere palestinesi, drappi, kefiah o magliette che richiamino questi simboli. L'obiettivo è, scrivono, quello di fare “rumore, colore, attivarsi” sulla spiaggia.

Al contempo proprio domenica 31 agosto il Lido Zabbara ha organizzato una live music. L’evento è stato concepito per dare sostegno alla missione della Global Sumud Flotilla (GSF): rompere il "muro" dell’assedio. Il muro fisico che Israele ha eretto attorno al genocidio in corso a Gaza, ma anche il muro della disattenzione internazionale su quanto sta accadendo in quella parte del mondo.

“La più grande missione marittima civile mai tentata verso Gaza” prenderà il largo, con decine di imbarcazioni che partiranno da Barcellona, Genova e altri porti del Mediterraneo, formando di attivisti in 44 paesi. La campagna, coordinata anche a terra, ha l’obiettivo dichiarato di forzare l'attenzione internazionale sul blocco e sull'accesso umanitario. “A bordo ci saranno giornalisti, medici, artisti e attivisti uniti in una missione pacifica di speranza, testimonianza e resistenza, con l'intento di portare aiuti umanitari a Gaza e rompere l'assedio”.

Chiunque voglia supportare questo progetto potrà farlo attraverso la campagna di raccolta fondi online a questo indirizzo: https://chuffed.org/project/freedom-flotilla-italia

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7
  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Bonsignore Carni H2 1 agosto 2025
  • Notte Gialla Gibellina 2025 h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Rifornimento Triscina IP h2 dal 1 agosto
  • Baffo’s 1 mese h2
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Agosto - Il lettore scrive: “Situazione di degrado in via Pietro Luna”

    26 Agosto - Castelvetrano, al buio la via Benedetto D'Acquisto, segnalazioni dei lettori

    23 Agosto - Il lettore scrive: "Incuria e abbandono a Triscina nei pressi del parcheggio strada 71 bis"

    22 Agosto - Il lettore scrive: "Perdita idrica da giorni in piazza Diodoro Siculo"

    14 Agosto - Il lettore scrive: “Cumuli di spazzatura in fiamme in via Manganelli, i nostri uliveti a rischio contaminazione”

    I più letti

    Ex studenti del Commerciale si riuniscono 20 anni dopo il diploma

    Scontro auto-moto in via Seggio, giovane castelvetranese trasportato in ospedale

    Cassazione, confermata la confisca dei beni ad imprenditore castelvetranese

    Ex alunne della 4^B del Magistrale si ritrovano dopo 49 anni

    Scossa sismica all’alba avvertita a Marsala