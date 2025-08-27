Flash Mob per la Palestina sulla spiaggia di Selinunte domenica 31 agosto

di: Redazione - del 2025-08-27

L'associazione Collettiva Femmin3 organizza un evento di solidarietà alla Palestina, un flash mob domenica 31 agosto 2025, presso la spiaggia del Lido Zabbara a Marinella di Selinunte. L’evento inizierà intorno alle 18:30, al grido: “Da tutti i fiumi fino ad ogni mare, urliamo Palestina libera!!!”.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a vestirsi con i colori della bandiera palestinese – bianco, rosso, verde o nero – e a portare bandiere palestinesi, drappi, kefiah o magliette che richiamino questi simboli. L'obiettivo è, scrivono, quello di fare “rumore, colore, attivarsi” sulla spiaggia.



Al contempo proprio domenica 31 agosto il Lido Zabbara ha organizzato una live music. L’evento è stato concepito per dare sostegno alla missione della Global Sumud Flotilla (GSF): rompere il "muro" dell’assedio. Il muro fisico che Israele ha eretto attorno al genocidio in corso a Gaza, ma anche il muro della disattenzione internazionale su quanto sta accadendo in quella parte del mondo.



“La più grande missione marittima civile mai tentata verso Gaza” prenderà il largo, con decine di imbarcazioni che partiranno da Barcellona, Genova e altri porti del Mediterraneo, formando di attivisti in 44 paesi. La campagna, coordinata anche a terra, ha l’obiettivo dichiarato di forzare l'attenzione internazionale sul blocco e sull'accesso umanitario. “A bordo ci saranno giornalisti, medici, artisti e attivisti uniti in una missione pacifica di speranza, testimonianza e resistenza, con l'intento di portare aiuti umanitari a Gaza e rompere l'assedio”.



Chiunque voglia supportare questo progetto potrà farlo attraverso la campagna di raccolta fondi online a questo indirizzo: https://chuffed.org/project/freedom-flotilla-italia