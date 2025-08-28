  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Niente contributo da 100 mila euro e salta concerto “A nome loro”. “Ma l’antimafia sia altro. Favorire borse di studio e aiutare aziende distrutte dopo sequestri illegittimi

Resta sempre aggiornato

di: Elio Indelicato - del 2025-08-28

Commenti
Immagine articolo: Niente contributo da 100 mila euro e salta concerto “A nome loro”. “Ma l’antimafia sia altro. Favorire borse di studio e aiutare aziende distrutte dopo sequestri illegittimi

Il concerto “A nome loro” si trasferisce a Mondello. L’evento musicale nato all'indomani dell’arresto di Matteo Messina Denaro era in programma il 13 settembre al Parco Archeologico di Selinunte. L’amarezza dell’organizzazione è stata spiegata in un comunicato stampa. Alla base di tutto il mancato finanziamento dell’evento da parte della Regione.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Per il primo anno l’evento era stato sostenuto dalla Regione con 45 mila euro, il secondo anno la Regione aveva concesso 145 mila euro, mentre per il 2025 era stato era stato inizialmente ipotizzato un contributo di 100 mila euro. Il venire a mancare delle somme necessarie a pagare i numerosi cantanti e la complessa organizzazione di un evento che ha riscosso numerose presenze ha fatto saltare l’evento nonostante si fosse provato ad evitare questo epilogo  quando si era scelto di chiedere agli spettatori un contributo simbolico di 10 euro (le somme dei biglietti venduti saranno restituite ha precisato l’organizzazione).

    Parte della politica siciliana regionale in questo momento è alle prese con le indagini della magistratura (vedasi Galvagno e l’assessore regionale al turismo, sport e spettacolo On. Elvira Amata) e Nicola Catania, uno dei principali sostenitori dell’evento, non è più onorevole alla Regione e nonostante l’impegno non è riuscito a garantire la concessione delle somme. 

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Di certo una perdita per il territorio aver perso l’evento musicale all’interno del Parco Archeologico. Ma di eventi antimafia se ne sono visti, alternati e sostituiti tanti (anche troppi) negli anni. La memoria delle vittime della mafia va assolutamente portata avanti e coltivata in tutti gli ambiti. E’ tempo però di andare avanti per Castelvetrano e non solo nel solco della legalità di tutti i giorni.

    Una legalità “A nome nostro” verrebbe da dire. Il territorio deve guardare e favorire, anche con soldi pubblici, borse di studio, master, stage o ancora assegnare somme a chi è stato vittima di episodi di illegalità accertate o favorire la ripartenza di aziende sequestrate e poi restituite in macerie ai proprietari a distanza di anni (il caso dei Cavallotti per fare un esempio).

    Vorremmo vedere questa nuova antimafia anche a costi più ridotti e che può tradursi anche nel miglioramento dei servizi ai cittadini affinchè certi diritti non siano considerati come favori da ricambiare magari con il voto.

    Senza alcun riferimento al caso "A nome nostro" ma ripercorrendo la storia passata di passerelle dell’antimafia mista alla politica in Sicilia se ne sono viste tante, troppe finendo per “mascariare” in alcuni casi iniziative meritevoli. Non si può generalizzare ma le risorse, seppur poche, che ci investano  per finalità in grado di ridarci la speranza di una legalità “a nome nostro”.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Bonsignore Carni H2 1 agosto 2025
  • Rifornimento Triscina IP h2 dal 1 agosto
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Notte Gialla Gibellina 2025 h2
  • a4 lisciandra
  • Baffo’s 1 mese h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Agosto - Il lettore scrive: “Situazione di degrado in via Pietro Luna”

    26 Agosto - Castelvetrano, al buio la via Benedetto D'Acquisto, segnalazioni dei lettori

    23 Agosto - Il lettore scrive: "Incuria e abbandono a Triscina nei pressi del parcheggio strada 71 bis"

    22 Agosto - Il lettore scrive: "Perdita idrica da giorni in piazza Diodoro Siculo"

    14 Agosto - Il lettore scrive: “Cumuli di spazzatura in fiamme in via Manganelli, i nostri uliveti a rischio contaminazione”

    I più letti

    Scontro auto-moto in via Seggio, giovane castelvetranese trasportato in ospedale

    Cassazione, confermata la confisca dei beni ad imprenditore castelvetranese

    Ex studenti del Commerciale si riuniscono 20 anni dopo il diploma

    Ex alunne della 4^B del Magistrale si ritrovano dopo 49 anni

    Scossa sismica all’alba avvertita a Marsala