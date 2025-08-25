Ex studenti del Commerciale si riuniscono 20 anni dopo il diploma

di: Redazione - del 2025-08-25

A vent'anni dal diploma conseguito alcuni ex studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale "G.B. Ferrigno" di Castelvetrano si sono riuniti trascorrendo una serata carica di emozioni e di ricordi. Gli ex studenti della V PB si sono diplomati nel 2005. A distanza di anni ma con tanta voglia di riverdersi sono riusciti nell'intento di poter organizzare la rimpatriata.

Nella foto in copertina, da sinistra: Nello Licata, Eleonora Tramellino, Annamaria Favata, Luisa La Grassa, Rina Tortorici, Ambra Gandolfo, Francesco Grimaldi, Katia Manuguerra,Antonino Accardo e Maria Mistretta.