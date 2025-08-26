  • A3 Conad
Scossa sismica all’alba avvertita a Marsala

di: Redazione - del 2025-08-26

Commenti
Una scossa di terremoto è stata registrata dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV) stamani poco dopo le 6 del mattino avvenuta di fronte la costa trapanese. Secondo le rilevazioni della sede operativa di Roma, l'epicentro è stato localizzato a mare con un'intensità di 4.7 magnitudo. Non si sono registrati danni a cose ed a persone ma specialmente a Marsala, secondo quanto pubblicato sui social da molte persone, la scossa è stata avvertita. 

    Clicca "Mi piace" su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

