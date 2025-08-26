  • A3 dottor Gianni catalanotto
Scoperto un asteroide dalla Sicilia. Nel team anche il castelvetranese Alessandro Nastasi

di: Redazione - (fonte: galhassin.it) - del 2025-08-26

Immagine articolo: Scoperto un asteroide dalla Sicilia. Nel team anche il castelvetranese Alessandro Nastasi

(ph. profilo Facebook - Dott. Alessandro Nastasi)

Il protagonista di questa storia è 2025 QK3, il primo asteroide NEA scoperto in Sicilia e che arriva dopo quasi vent’anni da 2011 UU106, ultimo NEA scoperto in Italia il 15 ottobre 2006 dal Gruppo Astrofili della Montagna Pistoiese (GAMP) a San Marcello Piteglio. In assoluto, il primo NEA italiano denominato 1994 QC fu scoperto da Maura Tombelli dell’Osservatorio Beppe Forti di Montelupo Fiorentino e dall’astronomo Andrea Boattini il 28 agosto 1994 sempre a San Marcello.

    • Il team che ha portato a frutto questo risultato è eterogeneo e mostra come la collaborazione sia fondamentale: il castelvetranese Alessandro Nastasi e Sabrina Masiero astrofisici della Fondazione GAL Hassin; Riccardo Furgoni, docente del Polo Universitario mantovano e collaboratore del programma di ricerca astrometrica del GAL Hassin; Alessio Squilloni e Francesco Cheli fisici dell’Osservatorio Astronomico Beppe Forti di Montelupo Fiorentino.

    • Questa rappresenta una foto del campo di vista del telescopio, con evidenziata la (piccolissima) area nella quale è stato individuato l'asteroide: il puntino bianco al centro della croce rossa.

    L'orbita dell'asteroide e la sua posizione al momento della scoperta.

    Alessandro Nastasi con Alessio Squilloni, uno degli studenti con cui ho fatto le osservazioni di scoperta.

     

