"Briciola" il gattino salvato a Marinella ha trovato una nuova famiglia

di: Redazione - del 2025-08-28

Briciola, il gattino ritrovato in mezzo alla strada a Marinella di Selinunte ha trovato una famiglia che lo ha adottato. E' successo domenica scorsa, allorquando una famiglia castelvetranese nei pressi del viale dei Templi a Marinella di Selinunte ha notato un piccolo gattino che attraversava la strada con l'alto rischio di essere investito.

Il gattino è stato soccorso e messo in sicurezza. Poi l'annuncio pubblicato sul nostro portale avviando una vera e propria mobilitazione alla ricerca di una famiglia che lo potesse adottare. E così dopo poche ore il gattino ha trovato la sua nuova casa ed il nome "Briciola" che è stato scelto dalle nipoti della signora che lo ha adottato. Chi lo ha soccorso ringrazia la redazione di CastelvetranoNews.it per aver dato voce a questo piccolo di gesto di umanità.