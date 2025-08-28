  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

"Briciola" il gattino salvato a Marinella ha trovato una nuova famiglia

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-08-28

Commenti
Immagine articolo: "Briciola" il gattino salvato a Marinella ha trovato una nuova famiglia

Briciola, il gattino ritrovato in mezzo alla strada a Marinella di Selinunte ha trovato una famiglia che lo ha adottato. E' successo domenica scorsa, allorquando una famiglia castelvetranese nei pressi del viale dei Templi a Marinella di Selinunte ha notato un piccolo gattino che attraversava la strada con l'alto rischio di essere investito. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Il gattino è stato soccorso e messo in sicurezza. Poi l'annuncio pubblicato sul nostro portale avviando una vera e propria mobilitazione alla ricerca di una famiglia che lo potesse adottare. E così dopo poche ore il gattino ha trovato la sua nuova casa ed il nome "Briciola" che è stato scelto dalle nipoti della signora che lo ha adottato. Chi lo ha soccorso ringrazia la redazione di CastelvetranoNews.it per aver dato voce a questo piccolo di gesto di umanità. 

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Rifornimento Triscina IP h2 dal 1 agosto
  • Notte Gialla Gibellina 2025 h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Bonsignore Carni H2 1 agosto 2025
  • a4 lisciandra
  • Baffo’s 1 mese h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Agosto - Il lettore scrive: “Situazione di degrado in via Pietro Luna”

    26 Agosto - Castelvetrano, al buio la via Benedetto D'Acquisto, segnalazioni dei lettori

    23 Agosto - Il lettore scrive: "Incuria e abbandono a Triscina nei pressi del parcheggio strada 71 bis"

    22 Agosto - Il lettore scrive: "Perdita idrica da giorni in piazza Diodoro Siculo"

    14 Agosto - Il lettore scrive: “Cumuli di spazzatura in fiamme in via Manganelli, i nostri uliveti a rischio contaminazione”

    I più letti

    Scontro auto-moto in via Seggio, giovane castelvetranese trasportato in ospedale

    Cassazione, confermata la confisca dei beni ad imprenditore castelvetranese

    Ex studenti del Commerciale si riuniscono 20 anni dopo il diploma

    Ex alunne della 4^B del Magistrale si ritrovano dopo 49 anni

    Scossa sismica all’alba avvertita a Marsala