Efficienza energetica e risparmio in bolletta: ritira il coupon A29 Plus al point A29 a Belicittà

di: Publiredazionale - del 2025-08-28

Un’occasione unica per i cittadini di Castelvetrano e dintorni: il point A29 Plus di Belicittà offre la possibilità di ritirare gratuitamente un coupon sconto, applicabile su impianti e soluzioni pensati per migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione.

    • Il coupon dà accesso a condizioni agevolate su prodotti a listino, applicabili su soluzioni pensate per migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione e ridurre i costi in bolletta. Tra le soluzioni:

    - Impianti di climatizzazione ad alta efficienza;
    - Impianti fotovoltaici, con sistemi di accumulo;
    - Sistemi solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria
    Un’offerta concreta per chi desidera fare una scelta sostenibile e conveniente.

    • Energy Day: un’occasione da non perdere con una sorpresa finale

    Chi ritirerà il coupon entro il 21 settembre sarà invitato a partecipare all’Energy Day, un evento esclusivo dedicato a chi vuole avvicinarsi concretamente al mondo dell’efficienza energetica. Durante la giornata sarà possibile:

    - Ricevere consulenze personalizzate e gratuite dal team A29 Plus;
    - Approfittare delle promozioni più vantaggiose del momento.

    E non è tutto: A29 Plus ha in serbo una sorpresa speciale per i partecipanti. Il più fortunato avrà l’opportunità di ricevere in omaggio un climatizzatore, ideale per affrontare ogni stagione con consumi ridotti e tecnologia di ultima generazione.

    Non lasciarti sfuggire questa occasione: recati al Point A29 Plus di Belicittà, ritira subito il tuo coupon e preparati a scoprire tutti i vantaggi dell’efficienza energetica.

