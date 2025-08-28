  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

La Sagra della Sarda di Selinunte 2025, tradizione, gusto e cultura marinara

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-28

Commenti
Immagine articolo: La Sagra della Sarda di Selinunte 2025, tradizione, gusto e cultura marinara

Selinunte si prepara ad accogliere la nuova edizione della Sagra della Sarda, in programma sabato 30 agosto 2025, un evento che unisce tradizione, gastronomia e cultura popolare, confermandosi come uno degli appuntamenti estivi più attesi nel territorio di Castelvetrano.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • La manifestazione nasce dalla convenzione tra il Comune di Castelvetrano e la Cooperativa Marinella Pesca, ed è realizzata grazie alla collaborazione del Sarduzza Fest, in sinergia con l’Amministrazione comunale, il GALP Sole e Azzurro e l’Associazione Pammilo parte attiva della manifestazione.

    L’iniziativa intende valorizzare la marineria locale e la ricchezza delle tradizioni culinarie legate al mare. Nel 2024 sono stati utilizzati circa 300 kg di sarde, pari a 37 cassette, mentre per quest’anno si prevede un quantitativo ancora maggiore, con circa 50 cassette di sarde pronte per essere cucinate e degustate.

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Programma della giornata

    - Ore 16:00 – Pomeriggio – Presso il Mercato del Pesce, la marineria locale darà vita alla tradizionale
    “’Ncannata di sarde”, rito simbolico legato all’identità marinara.
    - Ore 20:00 – Apertura ufficiale della Sagra con la grande arrostita di sarde sul molo.
    - Ore 21:00 – Avvio delle degustazioni gastronomiche.

    Struttura e degustazioni

    Saranno predisposti 4 gazebo tematici:

    1. Gazebo Ticket – Punto di raccolta e distribuzione ticket
    2. Gazebo Degustazione – Sarde arrostite e bicchiere di vino
    3. Gazebo Dolci– Dolci tradizionali a cura del Bar Cusi Duci
    4. Gazebi Pietanze di prodotti tipici – Degustazione piatti tipici a cura dei Ristoranti Baraonda e Aziz

    L’intrattenimento Musicale della serata sarà offerto dal Bar Scirocco
    Il ticket per la degustazione è di 5 euro per ciascun gazebo (2 euro per i dolci).

    Intrattenimento e novità

    L’edizione 2025 ospiterà per la prima volta il “Parrucchiere dei colori” dalle ore 18:00, che regalerà ai
    bambini momenti di divertimento con colori anallergici per i capelli. Spazio anche alla tradizione
    folkloristica con la partecipazione del Gruppo dei Carretti Siciliani, che animerà la serata con musica e
    spettacoli popolari.

    Ringraziamenti

    Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato, a tutti i cittadini, agli sponsor, agli uffici e all’Amministrazione comunale per il supporto tecnico e organizzativo, alla Pro Loco Selinunte Castelvetrano per l’allestimento dell’info point, alla Croce Rossa e a tutti gli organi istituzionali e di sicurezza coinvolti.

    Per informazioni:

    Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sui canali social ufficiali della manifestazione.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Notte Gialla Gibellina 2025 h2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Rifornimento Triscina IP h2 dal 1 agosto
  • Bonsignore Carni H2 1 agosto 2025
  • Baffo’s 1 mese h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Agosto - Il lettore scrive: “Situazione di degrado in via Pietro Luna”

    26 Agosto - Castelvetrano, al buio la via Benedetto D'Acquisto, segnalazioni dei lettori

    23 Agosto - Il lettore scrive: "Incuria e abbandono a Triscina nei pressi del parcheggio strada 71 bis"

    22 Agosto - Il lettore scrive: "Perdita idrica da giorni in piazza Diodoro Siculo"

    14 Agosto - Il lettore scrive: “Cumuli di spazzatura in fiamme in via Manganelli, i nostri uliveti a rischio contaminazione”

    I più letti

    Scontro auto-moto in via Seggio, giovane castelvetranese trasportato in ospedale

    Cassazione, confermata la confisca dei beni ad imprenditore castelvetranese

    Ex alunne della 4^B del Magistrale si ritrovano dopo 49 anni

    Ex studenti del Commerciale si riuniscono 20 anni dopo il diploma

    Si improvvisa dentista, denunciate due persone attive in provincia di Trapani