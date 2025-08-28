La Sagra della Sarda di Selinunte 2025, tradizione, gusto e cultura marinara

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-28

Selinunte si prepara ad accogliere la nuova edizione della Sagra della Sarda, in programma sabato 30 agosto 2025, un evento che unisce tradizione, gastronomia e cultura popolare, confermandosi come uno degli appuntamenti estivi più attesi nel territorio di Castelvetrano.

La manifestazione nasce dalla convenzione tra il Comune di Castelvetrano e la Cooperativa Marinella Pesca, ed è realizzata grazie alla collaborazione del Sarduzza Fest, in sinergia con l’Amministrazione comunale, il GALP Sole e Azzurro e l’Associazione Pammilo parte attiva della manifestazione.

L’iniziativa intende valorizzare la marineria locale e la ricchezza delle tradizioni culinarie legate al mare. Nel 2024 sono stati utilizzati circa 300 kg di sarde, pari a 37 cassette, mentre per quest’anno si prevede un quantitativo ancora maggiore, con circa 50 cassette di sarde pronte per essere cucinate e degustate.

Programma della giornata

- Ore 16:00 – Pomeriggio – Presso il Mercato del Pesce, la marineria locale darà vita alla tradizionale

“’Ncannata di sarde”, rito simbolico legato all’identità marinara.

- Ore 20:00 – Apertura ufficiale della Sagra con la grande arrostita di sarde sul molo.

- Ore 21:00 – Avvio delle degustazioni gastronomiche.

Struttura e degustazioni

Saranno predisposti 4 gazebo tematici:

1. Gazebo Ticket – Punto di raccolta e distribuzione ticket

2. Gazebo Degustazione – Sarde arrostite e bicchiere di vino

3. Gazebo Dolci– Dolci tradizionali a cura del Bar Cusi Duci

4. Gazebi Pietanze di prodotti tipici – Degustazione piatti tipici a cura dei Ristoranti Baraonda e Aziz

L’intrattenimento Musicale della serata sarà offerto dal Bar Scirocco

Il ticket per la degustazione è di 5 euro per ciascun gazebo (2 euro per i dolci).

Intrattenimento e novità

L’edizione 2025 ospiterà per la prima volta il “Parrucchiere dei colori” dalle ore 18:00, che regalerà ai

bambini momenti di divertimento con colori anallergici per i capelli. Spazio anche alla tradizione

folkloristica con la partecipazione del Gruppo dei Carretti Siciliani, che animerà la serata con musica e

spettacoli popolari.

Ringraziamenti

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato, a tutti i cittadini, agli sponsor, agli uffici e all’Amministrazione comunale per il supporto tecnico e organizzativo, alla Pro Loco Selinunte Castelvetrano per l’allestimento dell’info point, alla Croce Rossa e a tutti gli organi istituzionali e di sicurezza coinvolti.

Per informazioni:

Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sui canali social ufficiali della manifestazione.