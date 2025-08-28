Santa Ninfa, vasto incendio nei pressi del campetto del Cristo Risorto. Protezione Civile e ANVVFC sul posto

di: Redazione - del 2025-08-28

Intorno alle 15 di oggi vasto incendio divampato a Santa Ninfa nei pressi del campetto della Chiesa Cristo Risorto. Alberi, canneti e sterpaglie hanno distrutto l’intera zona. Le enormi fiamme hanno innescato due focolai nelle vicinanze di due abitazioni. Tutta la zona è rimasta chiusa al traffico.

L'incendio è stato spento alle 18:30. Fiamme domate autonomamente dalla Protezione civile e ANVVFC Santa Ninfa con l’ausilio dell’autobotte comunale, in quanto tutte le squadre erano impegnate per altri interventi in questa giornata infernale. L'intervento è durato 4 ore. Il comandante dei Carabinieri ed il Sindaco Carlo Ferreri si complimentano e ringraziano gli operatori per il grande lavoro svolto.