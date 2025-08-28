  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Santa Ninfa, vasto incendio nei pressi del campetto del Cristo Risorto. Protezione Civile e ANVVFC sul posto

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-08-28

Commenti
Immagine articolo: Santa Ninfa, vasto incendio nei pressi del campetto del Cristo Risorto. Protezione Civile e ANVVFC sul posto

Intorno alle 15 di oggi vasto incendio divampato a Santa Ninfa nei pressi del campetto della Chiesa Cristo Risorto. Alberi, canneti e sterpaglie hanno distrutto l’intera zona. Le enormi fiamme hanno innescato due focolai nelle vicinanze di due abitazioni. Tutta la zona è rimasta chiusa al traffico.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • L'incendio è stato spento alle 18:30. Fiamme domate autonomamente dalla Protezione civile e ANVVFC Santa Ninfa con l’ausilio dell’autobotte comunale, in quanto tutte le squadre erano impegnate per altri interventi in questa giornata infernale. L'intervento è durato 4 ore. Il comandante dei Carabinieri ed il Sindaco Carlo Ferreri si complimentano e ringraziano gli operatori per il grande lavoro svolto. 

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Notte Gialla Gibellina 2025 h2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Rifornimento Triscina IP h2 dal 1 agosto
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Bonsignore Carni H2 1 agosto 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Baffo’s 1 mese h2
  • a4 lisciandra

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Agosto - Il lettore scrive: “Situazione di degrado in via Pietro Luna”

    26 Agosto - Castelvetrano, al buio la via Benedetto D'Acquisto, segnalazioni dei lettori

    23 Agosto - Il lettore scrive: "Incuria e abbandono a Triscina nei pressi del parcheggio strada 71 bis"

    22 Agosto - Il lettore scrive: "Perdita idrica da giorni in piazza Diodoro Siculo"

    14 Agosto - Il lettore scrive: “Cumuli di spazzatura in fiamme in via Manganelli, i nostri uliveti a rischio contaminazione”

    I più letti

    Scontro auto-moto in via Seggio, giovane castelvetranese trasportato in ospedale

    Cassazione, confermata la confisca dei beni ad imprenditore castelvetranese

    Ex studenti del Commerciale si riuniscono 20 anni dopo il diploma

    Ex alunne della 4^B del Magistrale si ritrovano dopo 49 anni

    Scossa sismica all’alba avvertita a Marsala