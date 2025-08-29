Castelvetrano, Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale da lunedì nella sede comunale di piazza Matteotti

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-29

Turnover di sedi per alcuni uffici comunali a partire da lunedì 1 settembre a Castelvetrano. Infatti, per via della cessione dell’immobile Informagiovani da parte del Comune all’Asp di Trapani, avverrà il trasferimento di alcuni uffici che erano ospitati all’interno.

Così dal 1° settembre gli Uffici demografici – Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale – saranno operativi nell’ex chiesa di San Leonardo, in piazza Matteotti. Da un anno e mezzo le stanze dell’ex chiesa erano occupate dall’Ufficio legale del Comune che torna, invece, nella sede centrale di palazzo Pignatelli, dopo il recupero strutturale del tetto di alcune stanze dove erano stati registrati crolli. A lavoro gli operai comunali per il trasferimento degli uffici.