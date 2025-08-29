  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Castelvetrano, Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale da lunedì nella sede comunale di piazza Matteotti

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-29

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale da lunedì nella sede comunale di piazza Matteotti

Turnover di sedi per alcuni uffici comunali a partire da lunedì 1 settembre a Castelvetrano. Infatti, per via della cessione dell’immobile Informagiovani da parte del Comune all’Asp di Trapani, avverrà il trasferimento di alcuni uffici che erano ospitati all’interno.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Così dal 1° settembre gli Uffici demografici – Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale – saranno operativi nell’ex chiesa di San Leonardo, in piazza Matteotti. Da un anno e mezzo le stanze dell’ex chiesa erano occupate dall’Ufficio legale del Comune che torna, invece, nella sede centrale di palazzo Pignatelli, dopo il recupero strutturale del tetto di alcune stanze dove erano stati registrati crolli. A lavoro gli operai comunali per il trasferimento degli uffici.

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Notte Gialla Gibellina 2025 h2
  • Rifornimento Triscina IP h2 dal 1 agosto
  • Bonsignore Carni H2 1 agosto 2025
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • Baffo’s 1 mese h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Agosto - Il lettore scrive: “Situazione di degrado in via Pietro Luna”

    26 Agosto - Castelvetrano, al buio la via Benedetto D'Acquisto, segnalazioni dei lettori

    23 Agosto - Il lettore scrive: "Incuria e abbandono a Triscina nei pressi del parcheggio strada 71 bis"

    22 Agosto - Il lettore scrive: "Perdita idrica da giorni in piazza Diodoro Siculo"

    14 Agosto - Il lettore scrive: “Cumuli di spazzatura in fiamme in via Manganelli, i nostri uliveti a rischio contaminazione”

    I più letti

    Scontro auto-moto in via Seggio, giovane castelvetranese trasportato in ospedale

    Cassazione, confermata la confisca dei beni ad imprenditore castelvetranese

    Ex alunne della 4^B del Magistrale si ritrovano dopo 49 anni

    Ex studenti del Commerciale si riuniscono 20 anni dopo il diploma

    Si improvvisa dentista, denunciate due persone attive in provincia di Trapani