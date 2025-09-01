  • A3 dottor Gianni catalanotto
“Da Marinella a Triscina passando per Pantelleria. Gestione affitti senza pensieri per i proprietari”. Intervista a Deborah Spanó (Casa Azzurra)

di: Publiredazionale - del 2025-09-01

Immagine articolo: “Da Marinella a Triscina passando per Pantelleria. Gestione affitti senza pensieri per i proprietari”. Intervista a Deborah Spanó (Casa Azzurra)

Elevare la qualità dell’offerta extra alberghiera garantendo, al contempo, ai proprietari rendite eque tali da consentire ai proprietari di sfruttare i propri immobili non solo d'estate, ma tutto l'anno, al di là della stagionalità. 

    • Con queste intenzioni nasceva nel 2024 Casa Azzurra Apartments. Alla guida della società una giovanissima imprenditrice Deborah Spanò, palermitana, di 30 anni. A distanza di poco più di un anno il successo riscosso e la fiducia riposta da numerosi proprietari di immobili la si può agevolmente misurare nei numeri. Oltre venti strutture ricettive gestite tra Palermo, Selinunte, Triscina, Cefalù e Pantelleria, per un totale di più di novanta posti letto, e numerose collaborazioni con gruppi sposi e produzioni cinematografiche. 

    Debora, spiegaci in cosa consiste il vostro lavoro.
    "Il nostro lavoro inizia dai primi colloqui con i proprietari, ai quali offriamo consulenze gratuite e assistenza nello svolgimento di tutte le pratiche necessarie per ottenere i codici Cin e Cir e per l'iscrizione della struttura ad Alloggiati Web, fino alla gestione dell'ospite, dalla prenotazione fino al momento del check-out, occupandoci anche dei servizi di pulizia, di lavanderia e di pronto intervento".

    • Quali territori seguite principalmente?
    "Puntiamo molto su Triscina e Selinunte, dove stiamo portando la nostra professionalità e la nostra esperienza nel settore, perché crediamo che questi territori abbiano molto da offrire".

    Le tante case presenti tra Triscina e Marinella rappresentano un potenziale importante? 
    "Visti tutti gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione, pensiamo che la nuova sfida sia pensare di poter sfruttare l'immensa capacità ricettiva extra alberghiera di questi luoghi meravigliosi, restituendo in cambio tutto ciò che di bello stiamo ricevendo". 

    Quali obiettivi perseguite?
    "Il nostro obiettivo è quello di acquisire nuovi immobili e di raddoppiare la nostra capacità ricettiva entro l'anno prossimo, offrendo ai nostri clienti un'esperienza unica e personalizzata. Siamo determinati a lavorare sodo per raggiungere i nostri obiettivi e per garantire ai nostri clienti il miglior servizio possibile".

    Come un proprietario può affidarsi a voi?
    "Possono chiamarmi al 3278729500 così da fissare un appuntamento e possono anche visitare il nostro sito Casaazzurraapartments.com, o inviare una email a c[email protected]

    Quindi i proprietari potranno affidare a voi la gestione della casa e guadagnare senza pensieri?
    "Proprio così. Selezionando la clientela garantiamo certezza nei pagamenti e che le case vengano trattate bene. I proprietari non avranno alcun onere e non dovranno pensare a nulla". (Articolo publiredazionale sponsorizzato redatto in collaborazione con il committente. Per il tuo articolo scrivi a [email protected] o chiama il 330852963)

