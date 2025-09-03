La castelvetranese Marika Salluzzo è Miss Eleganza e conquista il posto per la finale nazionale di Cirò Marina

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-03

Successo prestigioso per la New Production di Castelvetrano e per la 20enne castelvetranese Marika Salluzzo che vince la fascia di Miss Eleganza che la proietta alla finale nazionale di Venere d’Italia che andrà in scena presso la splendida e ridente cittadina Cirò Marina dal 18 al 21 settembre. Domenica 31 agosto con inizio alle ore 21,30 si è svolta l’elezione di Miss Mir Mir Beach di Petrosino. La serata è stata allietata da 15 aspiranti modelle che hanno sfilato in bikini, in costume intero, in abiti casual/sportivi ed in abiti eleganti, e dalla splendida Miss uscente 2024 Siria Pantaleo.

La serata è stata brillantemente presentata dal duo esilirante Trikke e Due cabaret Enzo e Nicola. coadiuvati da Karaokando di Franco e Anna. Tante Miss in passerella: Aurora Catalano, Nadia Nicolosi, Sofia Palmeri, Giorgia Puma, Marika Salluzzo, Giorgia Teri, Anna Ruggirello, Gioia De Filippi, Alessandra Martinez, Federica Di Giovanni, Martina Cascio, Noemi Crimi, Lucrezia Tallarita, Ginevra Montoleone, De Vita Clara.

Tanti ospiti si sono esibiti nel corso dello spettacolo, ma in particolare hanno riscosso tanti applausi e consensi la modella Mary Di Giuseppe, la giovanissima cantante Noemi Rizzo proveniente da Partinico, la trapanese Anna Ruggirello, la trapanese Maria Castiglione, Daniele Zofrea cantante Rep, il cantautore Francesco Dibe, il cantante Andrew, la ballerina di latino/caraibico Jennifer La Rosa, la danzatrice del ventre Lucrezia Tallarita. Le coreografie sono state curate magistralmente dalla splendida Siria Parrinello. La grafica ed il servizio fotografico sono stati curati professionalmente dalla mitica Karen. Moda con lo splendido defilèe curato da Peppe Aleci e Giovanna Scaglione che ha sfoggiato in passerella splendidi abiti rossi con abbinate le scarpe rosse per dire con fermezza No alla violenza sulle donne. Spettacolo arricchito dalle performance di tantissimi artisti espressione eccellente del nostro variegato territorio della Sicilia Occidentale, musica egregiamente scelta da Karaokando di Franco e Anna, spettacolo, di grande gradimento e di notevole spessore artistico.

Nel corso della serata, inoltre, hanno fatto un ottimo intervento la signora Alba Catania, il prof. Salvatore Ginevra in qualità di Responsabile Regionale del Concorso Venere d’Italia, la Miss 2024 Siria Pantaleo in qualità di testimonial della bellezza e Katia Mezzapelle, inoltre sono stati consegnati regali e omaggi floreali per le Miss dallo sponsor Zichittella Fiori.

In riferimento al Concorso Moda Kids Mir Mir Beach 2025 sono risultati vincitori:

categoria 1 – 4 anni 1° classificato Natale Licari di 1 anno:

categoria 5 – 8 anni 1° classificati ex aequo Maya Carpitelli 5 anni e Alisya Amato 7 anni;

categoria 9 – 12 anni Ginevra Montoleone 12 anni campionessa italiana di twirling;

premio organizzatori per la coreografia Emily Anselmo 7 anni;

In riferimento al Concorso categoria Miss sono risultati vincitrici:

- Alessandra Martinez 18 anni di Valderice alta, fisico statuario, simpatica, dolce, dal sorriso smagliante studentessa del Liceo Statale Classico “L. Ximenes” di Trapani, sportiva, continuerà gli studi per conseguire la Laurea in Giurisprudenza desiderosa di calcare le passerelle, col sogno di diventare modella professionista e nel contempo una celebre showgirl e presentatrice nel mondo della TV ha

conquistato il 1° posto ed acquisito la fascia di Miss “Mir Mir Beach”, tanti regali ed il diritto di partecipare alla Finale Nazionale di Venere D’Italia presso Cirò Marina dal 18 al 21 settembre.

- Gioia De Filippi 19 anni di Trapani alta, formosa, tipica bellezza mediterranea, studentessa dagli occhi scuri, capelli castani lunghi, sguardo dolce e sensuale, dal fisico statuario, elegante, sportiva praticante la pallavolo, in possesso della maturità classica, desiderosa di laurearsi in Lettere Moderne, col sogno di diventare una celeberrima modella per sfilare con famosi brand e stlisti di fama internazionale. Si è classificata al 2° posto ha vinto la fascia di Miss “Bikini” ed il diritto di partecipare alla finale Nazionale di Venere d’Italia di Cirò Marina dal 18 al 21 settembre.

- Marika Salluzzo, 20 anni, affascinante teen-ager di Castelvetrano capelli biondi e occhi castano chiari, solare e sensibile sempre pronta ad aiutare il prossimo diplomata al Liceo Scienze Umane “G. Gentile” di Castelvetrano iscritta al 2° anno facoltà di Scienze Motorie col sogno di diventare modella e attrice una giovane donna che incarna eleganza e raffinatezza, è la perfetta rappresentazione della bellezza moderna. Il suo fascino, il suo stile impeccabile, la sua classe, la sua bellezza sofisticata e il portamento sicuro ha catturato l’attenzione dei giurati classificandosi al 3° posto vincendo la fascia di Miss “Eleganza” ed il diritto di partecipare alla Finale Nazionale di Venere d’Italia a Cirò Marina dal 18 al 21 settembre.

Menzione speciale per :

- Martina Cascio, 15 anni, affascinante teen-ager di Castelvetrano fisico prorompente dai capelli castani ricci, occhi castani chiari e dal sorriso smagliante, studentessa del Liceo Scienze Umane “G. Gentile” di Castelvetrano, desidera laurearsi in Psicologia, culla il sogno di diventare una ballerina professionista di latino-americano e contemporaneo scelta dal prof. Ginevra Salvatore responsabile del Concorso Venere d’Italia per partecipare alla Finale Nazionale di Venere d’Italia di Cirò Marina dal 18 al 21 settembre.

- Menzione particolare per la splendida Sofia Palmeri 14 anni ha acquisito il diritto di partecipare alle selezioni di Miss Reginetta D’Italia per l’anno 2025/26

Giuria altamente qualificata composta dal Prof. Ginevra Salvatore Presidente, dalla modella Siria Pantaleo, da Alba Catania, Mary Di Giuseppe, Giuseppe Cappitelli e Katia Mezzapelle.

La realizzazione dell’evento è stato supportato da diversi sponsor della provincia di Trapani che hanno contribuito ad un eccellente riuscita della serata. La serata è stata organizzata in maniera meticolosa e professionale da Giovanna Scaglione, in collaborazione con Peppe Aleci responsabili per la provincia di Trapani del Concorso Miss Reginetta d’Italia e da Danilo De Gaetano titolare del Lido Ristorante Pizzeria Mir Mir Beach di Petrosino.

Nella Foto da sx Marika Salluzzo 3^ class. Miss Eleganza, Gioia De Filippi 2^ class. Miss Bikini, Siria Pantaleo Miss Mir Mir 2024, Alessandra Martinez 1^ class. Miss Mir Mir Beach 2025.