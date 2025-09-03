  • A3 Conad
Cavi di alta tensione pericolosi, lunga coda di mezzi stamattina da Marinella a Castelvetrano

di: Redazione - del 2025-09-03

Immagine articolo: Cavi di alta tensione pericolosi, lunga coda di mezzi stamattina da Marinella a Castelvetrano

Stamattina da Marinella in direzione Castelvetrano, in prossimità dello svincolo della SS 115, una lunga fila di autovetture si è venuta a creare per via di un restringimento della carreggiata in prossimità del ponte di via Selinunte (sotto l'A29). Restringimento dettato dalla presenza di Vigili del Fuoco e degli agenti della Polizia Municipale, allertati per la presenza di cavi di alta tensione che si sono staccati e potevano essere pericolosi per la pubblica incolumità. Traffico rallentato fino a poco prima delle 9:30.

    • La zona nelle vicinanze del parcheggio di un supermercato è stata delimitata e messa in sicurezza dagli operatori dell'Enel. Tecnici a lavoro anche nel pomeriggio per il ripristino della corrente, infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, alcune utenze private hanno subito l'interruzione dell'energia per via del danneggiamento di alcuni cavi anche di bassa tensione.

