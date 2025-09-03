  • A3 Conad
Crisi idrica, gruppo di agricoltori cita in giudizio il Consorzio di Bonifica

di: Redazione - del 2025-09-03

Un gruppo di agricoltori della zona del Belice, dopo anni di mancati interventi, ritardi cronici e gestione inefficiente a fronte degli ingenti investimenti destinati allo sviluppo delle loro aziende hanno deciso di avviare un’azione legale contro i Consorzi di Bonifica, lamentando gravi negligenze nella gestione e nella manutenzione delle infrastrutture idriche e dei servizi di irrigazione che hanno determinato un grave danno per il comparto per la stagione in corso e per quelle a venire.

    • L’azione legale, affidata allo Studio DFFM Legal degli Avv. Daniela Ferrari e Francesco Moceri ed alla consulenza tecnica del Dott. Pietro Clemente, rappresenta un passo deciso verso la tutela dei diritti degli agricoltori e la salvaguardia del territorio a fronte di

    - mancata somministrazione del servizio irriguo;
    - interruzioni prolungate del servizio irriguo;
    - mancata manutenzione e sorveglianza dei canali, delle condotte e degli impianti di sollevamento;
    - comunicazione assente o tardiva da parte dei Consorzi tale da non consentire agli agricoltori la necessaria programmazione dell’irrigazione al fine di ottenere il riconoscimento dei danni economici subiti dalle aziende agricole che hanno subito perdite ingenti, sia in termini di raccolti che di investimenti.

     

