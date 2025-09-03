  • A3 Conad
Servizio bus dalle borgate, lettera di una mamma e risposta dell'Ass. Ventimiglia: "Servizio attivo. Dal 29 a regime"

di: Redazione - del 2025-09-03

Immagine articolo: Servizio bus dalle borgate, lettera di una mamma e risposta dell'Ass. Ventimiglia: "Servizio attivo. Dal 29 a regime"

Anche quest'anno con l'avvio dell'anno scolastico i genitori dei pendolari residenti nelle borgate di Triscina e Marinella lamentano il ritardo del servizio scuolabus. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un genitore e la risposta dell'Assessore al ramo, Rosalia Ventimiglia.

    • "Anni scolastico nuovo ma il problema rimane lo stesso, la scuola sta per iniziare è non c'è nessuna notizia al riguardo dell'autobus Selinunte/Triscina; come dobbiamo fare? Abbiamo grosse difficoltà con il ritorno ancora peggio dell'andata. Non bisogna pensarci già ad agosto?".

    La segnalazione della nostra lettrice è stata seguita dalla risposta dell'Assessore Ventimiglia che ha affermato: "Il servizio scuolabus dalle borgate marinare verso Castelvetrano inizierà il 29 settembre,quando l'orario scolastico sarà completo,le prime due settimane sarà ridotto in base all'organizzazione delle dirigenti scolastiche. Il servizio non è obbligatorio, come l'asacom o l'assistenza igienico-sanitaria, ma facoltativo e l'amministrazione lo garantisce anche quest'anno". 

