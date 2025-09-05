  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

"La piccola figlia necessita delle cure del padre", concessi ad un 39enne castelvetranese i domiciliari

Resta sempre aggiornato

di: Elio Indelicato - del 2025-09-05

Commenti
Immagine articolo: "La piccola figlia necessita delle cure del padre", concessi ad un 39enne castelvetranese i domiciliari

(ph. livesicilia.it)

La figlia di quattro anni aveva bisogno del padre che si trovava detenuto a Trapani ed il Giudice gli concede gli arresti domiciliari. A beneficiarne della norma F.F., trentanovenne di Castelvetrano, fermato insieme ad una trentina di persone nell'ambito di un'operazione dello scorso dicembre condotta dalla DDA di Palermo. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Secondo il GIP, che ha accolto la richiesta della difesa disattendendo il parere del Pubblico Ministero, per quanto sussistano tuttora esigenze cautelari rilevanti. Secondo il GIP vanno tenute in maggiore considerazione le necessità dei figli e della più piccola di loro in particolare. In tale ottica, secondo il giudice, le esigenze dello Stato devono cedere di fronte a quelle dei figli dei detenuti allorché l'altro genitore dimostri di non potere da solo assicurare "la loro cura, l'assistenza e lo sviluppo psicofisico". 

    Rilevante e decisiva secondo il legale l’avvocato Gianni Caracci la relazione dei Servizi sociali, che ha descritto un quadro familiare difficile con altri tre figli non in buona salute e una moglie troppo sola e senza auto per poter far fronte alle necessità familiari. Lo scorso mese di gennaio il Tribunale del Riesame di Palermo aveva annullato l'aggravante, contestata ad F.F., dell'ingente quantità di stupefacenti. Nel frattempo il procedimento sta andando avanti, le indagini sono terminate ed è stata fissata per il prossimo 15 settembre presso l'Aula Bunker del Pagliarelli.

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra
  • Baffo’s 1 mese h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    04 Settembre - Il lettore scrive: "Acqua in zona Fenice agli ulivi nonostante rotture e furti. Grazie all'instancabile lavoro degli operai Consorzio"

    03 Settembre - Il lettore scrive: "Palme abbattute per il punteruolo, sarebbe opportuno un piano di disinfestazione e piantare le nuove"

    26 Agosto - Il lettore scrive: “Situazione di degrado in via Pietro Luna”

    26 Agosto - Castelvetrano, al buio la via Benedetto D'Acquisto, segnalazioni dei lettori

    23 Agosto - Il lettore scrive: "Incuria e abbandono a Triscina nei pressi del parcheggio strada 71 bis"

    I più letti

    La castelvetranese Marika Salluzzo è Miss Eleganza e conquista il posto per la finale nazionale di Cirò Marina

    Cavi di alta tensione pericolosi, lunga coda di mezzi stamattina da Marinella a Castelvetrano

    Cade grosso ramo all'interno del Parco delle Rimembranze, danneggiato monumento del Calvario

    “Da Marinella a Triscina passando per Pantelleria. Gestione affitti senza pensieri per i proprietari”. Intervista a Deborah Spanó (Casa Azzurra)

    Castelvetrano, al via ampliamento e riqualificazione del Cimitero, nominato il Direttore dei lavori