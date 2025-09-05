"La piccola figlia necessita delle cure del padre", concessi ad un 39enne castelvetranese i domiciliari

di: Elio Indelicato - del 2025-09-05

(ph. livesicilia.it)

La figlia di quattro anni aveva bisogno del padre che si trovava detenuto a Trapani ed il Giudice gli concede gli arresti domiciliari. A beneficiarne della norma F.F., trentanovenne di Castelvetrano, fermato insieme ad una trentina di persone nell'ambito di un'operazione dello scorso dicembre condotta dalla DDA di Palermo.

Secondo il GIP, che ha accolto la richiesta della difesa disattendendo il parere del Pubblico Ministero, per quanto sussistano tuttora esigenze cautelari rilevanti. Secondo il GIP vanno tenute in maggiore considerazione le necessità dei figli e della più piccola di loro in particolare. In tale ottica, secondo il giudice, le esigenze dello Stato devono cedere di fronte a quelle dei figli dei detenuti allorché l'altro genitore dimostri di non potere da solo assicurare "la loro cura, l'assistenza e lo sviluppo psicofisico".

Rilevante e decisiva secondo il legale l’avvocato Gianni Caracci la relazione dei Servizi sociali, che ha descritto un quadro familiare difficile con altri tre figli non in buona salute e una moglie troppo sola e senza auto per poter far fronte alle necessità familiari. Lo scorso mese di gennaio il Tribunale del Riesame di Palermo aveva annullato l'aggravante, contestata ad F.F., dell'ingente quantità di stupefacenti. Nel frattempo il procedimento sta andando avanti, le indagini sono terminate ed è stata fissata per il prossimo 15 settembre presso l'Aula Bunker del Pagliarelli.