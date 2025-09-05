  • A3 dottor Gianni catalanotto
(VIDEO) A tutto Benni Atria. Nel ricordo di nonno Nitto e del Prof. Di Bella fino a Tornatore e al prestigioso premio David di Donatello

di: Redazione - del 2025-09-05

Immagine articolo: (VIDEO) A tutto Benni Atria. Nel ricordo di nonno Nitto e del Prof. Di Bella fino a Tornatore e al prestigioso premio David di Donatello

Dall'inizio della carriera ai prestigiosi riconoscimenti passando per il ricordo del Prof Di Bella ai tempi del liceo fino al ricordo del nonno Nitto Atria, primo vero operatore turistico a Marinella di Selinunte. Questi alcuni degli argom trattati ieri durante l'intervista con Benni Atria, montatore italiano, castelvetranese doc, insignito già con due Nastro D’Argento (2012 - 2021) ed un David di Donatello (2013).

    • Rivedi l'intervista di Benni Atria rilasciata al nostro Dir. Responsabile Elio Indelicato

