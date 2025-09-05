  • A3 Conad
Polizia di Stato arresta latitante in fuga a Mazara

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-05

Polizia di Stato arresta latitante in fuga a Mazara

Nella mattina del 27 agosto scorso gli agenti della Sezione Anticrimine e della Squadra Volanti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno rintracciato un minore extracomunitario, su cui insisteva lo status di latitante come da Decreto di dichiarazione di latitanza emesso dal GIP del Tribunale per i minorenni di Palermo. Il giovane si era sottratto volutamente dal mese di giugno scorso all’esecuzione dell’Ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia presso Istituto Penale Minorile, dandosi alla fuga da una Struttura agrigentina nella quale era in quel momento collocato in esecuzione di misura cautelare minore.

    • Il latitante, indagato per reati in materia sessuale, nonché per tentata estorsione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, dopo essersi messo in fuga aveva fatto perdere le sue tracce. I primi giorni del mese di agosto, personale della Sez. Anticrimine apprendeva confidenzialmente che lo stesso era stato visto orbitare nel comune di Mazara del Vallo e, precisamente, nelle campagne limitrofe l’ex Comunità “Il Sorriso”, ove il giovane in passato aveva soggiornato. I poliziotti del locale Commissariato di P.S. hanno dato il via ad un’attività di perlustrazione e appostamento durata diversi giorni e culminata con la cattura del giovane la mattina del 27 agosto 2025, a seguito di un servizio dedicato, iniziato all’alba di quel giorno.

    Il giovane, vistosi scoperto, si dava a impellente fuga ma veniva prontamente raggiunto e arrestato dagli agenti che così facendo lo assicuravano alla giustizia portando ad esecuzione l’ordinanza di custodia cautelare su di lui pendente. Il risultato raggiunto dalla Polizia di Stato con l’operazione in esame rappresenta una vittoria per la comunità tutta che è stata così posta al riparo dal pericolo che simile individuo costituiva, ed è motivo di grande soddisfazione per coloro i quali con dedizione ogni giorno mettono tutto il proprio impegno al servizio del prossimo.

