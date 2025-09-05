Partanna, a fuoco quasi 1 km di canneto, danni a vigneti ed uliveti

di: Redazione - del 2025-09-05

Un 80enne di Partanna, all'altezza della SS 188 km 50 nel ripulire parte di un podere ha acceso un piccolo fuoco per bruciare delle sterpaglie ma a causa del vento il fuoco si è propagato. Da lì le fiamme hanno distrutto circa un km di canneto danneggiando anche vigneti ed uliveti. Necessario l'intervento degli operatori dell'ANVVFC di Santa Ninfa che si sono adoperati per lo spegnimento delle fiamme. All'arrivo della delegazione lo stesso 80enne ha ammesso di avere acceso il fuoco e poi di aver perso di mano la situazione.

Il Capo Delegazione ha riferito alla nostra redazione: "Prego, anche in qualità di libero cittadino, tutti quanti di non appiccare incendi. Sotto le sterpaglie ci sono animali ed esseri viventi. Come oggi abbiamo trovato un cucciolo di riccio fortemente ferito"