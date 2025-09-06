  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Furti in spiaggia sul litorale mazarese, denunciati un 36enne ed un minore

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-06

Commenti
Immagine articolo: Furti in spiaggia sul litorale mazarese, denunciati un 36enne ed un minore

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato, per furto aggravato in concorso, un 36enne e un minorenne, entrambi di nazionalità straniera. Nel corso di un servizio di pattuglia sul territorio, i militari intervenivano lungo il litorale “fata morgana” dove alcuni bagnanti avevano segnalato il furto di zaini e marsupi dalla spiaggia ad opera di due persone datesi alla fuga. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Giunti sul posto i militari provvedevano a fermare e identificare il presunto autore del reato ponendosi immediatamente alla ricerca del presunto complice che, grazie alla descrizione fornita dai presenti, veniva rintracciato e fermato poco dopo. La refurtiva sottratta veniva restituita ai legittimi proprietari.

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Baffo’s 1 mese h2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    04 Settembre - Il lettore scrive: "Acqua in zona Fenice agli ulivi nonostante rotture e furti. Grazie all'instancabile lavoro degli operai Consorzio"

    03 Settembre - Il lettore scrive: "Palme abbattute per il punteruolo, sarebbe opportuno un piano di disinfestazione e piantare le nuove"

    26 Agosto - Il lettore scrive: “Situazione di degrado in via Pietro Luna”

    26 Agosto - Castelvetrano, al buio la via Benedetto D'Acquisto, segnalazioni dei lettori

    23 Agosto - Il lettore scrive: "Incuria e abbandono a Triscina nei pressi del parcheggio strada 71 bis"

    I più letti

    La castelvetranese Marika Salluzzo è Miss Eleganza e conquista il posto per la finale nazionale di Cirò Marina

    "La piccola figlia necessita delle cure del padre", concessi ad un 39enne castelvetranese i domiciliari

    Cavi di alta tensione pericolosi, lunga coda di mezzi stamattina da Marinella a Castelvetrano

    Cade grosso ramo all'interno del Parco delle Rimembranze, danneggiato monumento del Calvario

    Crisi idrica, gruppo di agricoltori cita in giudizio il Consorzio di Bonifica