Furti in spiaggia sul litorale mazarese, denunciati un 36enne ed un minore

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-06

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato, per furto aggravato in concorso, un 36enne e un minorenne, entrambi di nazionalità straniera. Nel corso di un servizio di pattuglia sul territorio, i militari intervenivano lungo il litorale “fata morgana” dove alcuni bagnanti avevano segnalato il furto di zaini e marsupi dalla spiaggia ad opera di due persone datesi alla fuga.

Giunti sul posto i militari provvedevano a fermare e identificare il presunto autore del reato ponendosi immediatamente alla ricerca del presunto complice che, grazie alla descrizione fornita dai presenti, veniva rintracciato e fermato poco dopo. La refurtiva sottratta veniva restituita ai legittimi proprietari.