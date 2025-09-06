Castelvetrano, vasto incendio in c.da Buffa. VV. del Fuoco, Forestale e Noe salvano case e coltivazioni

del 2025-09-06

Un pericoloso incendio divampato nel pomeriggio in contrada Buffa è stato prontamente domato grazie al tempestivo intervento del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castelvetrano che ha coordinato in stretta collaborazione con il Corpo Forestale e i volontari della Protezione Civile del NOE.

Le fiamme, alimentate dal vento caldo, minacciavano un’ampia porzione di territorio che ospita numerose abitazioni di villeggiatura e un noto resort della zona. L’azione sinergica delle squadre di soccorso ha permesso di circoscrivere rapidamente il fronte del fuoco, evitando danni ben più gravi e mettendo in sicurezza l’intera area, le abitazioni e le colture circostanti.

Grazie alla prontezza degli operatori e al coordinamento tra forze istituzionali e volontari, il pericolo è stato neutralizzato e il territorio preservato da un possibile disastro ambientale considera la vicinanza al parco archeologico di Selinunte.

L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento a tutti gli uomini dei Vigili del Fuoco, del NOE e del Corpo Forestale, impegnati nelle operazioni di spegnimento, sottolineando l’importanza della prevenzione e della vigilanza attiva durante la stagione estiva, quando il rischio di incendi diventa particolarmente elevato.