Castelvetrano, al via ampliamento e riqualificazione del Cimitero, nominato il Direttore dei lavori

di: Elio Indelicato - del 2025-09-04

Con la nomina del direttore dei lavori nella persona dell’architetto Vita Maria Galfano, adesso si passa alla fase esecutiva cioè all’inizio dei lavori dell’ampliamento e riqualificazione del Cimitero comunale di Castelvetrano. Il Comune dopo l’ok della Giunta, aveva detto si al progetto di Project Financing, per una collaborazione con una società privata, la Italgeco s.c.a.r.l. che adesso e per 14 anni si occuperà della gestione dell’ampliamento del cimitero comunale.

La nuova società, precisa il responsabile del progetto l’architetto Enzo Barresi: ”Si dovrà occupare anche della pulizia del cimitero, della tumulazione ed estumulazione delle salme, delle pratiche amministrative”. Tra gli interventi previsti: la realizzazione di un nuovo colombario multipiano con 720 loculi ampliabile ad altri 120 loculi a fornetto. E’ prevista la costruzione di un forno crematoio, costituito da un edificio monumentale circolare oltre agli uffici, area cremazione e accoglienza sempre all’interno del nuovo cimitero.

Inoltre nella prima fase la riqualificazione di alcuni manufatti esistenti, collocati in diversi punti all’interno del cimitero e aventi funzioni diverse. Nella parte laterale esterna del cimitero nuovo è prevista la realizzazione di un’area celebrativa per gli animali da affezione, precisamente un nicchiario di 45 posti, un campo per inumazione pari a 160 mq ed un edificio servizi solo per animali di piccola taglia.





(Le immagini in questo articolo si riferiscono al progetto che dovrebbe essere realizzato)