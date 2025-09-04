Marinella, per il closing al Nirvana c'è Rocco Hunt, il poeta urbano chiude l'estate dei grandi artisti

di: Redazione - del 2025-09-04

Tempo di closing per le discoteche estive e l'organizzazione del Nirvana Discoteque di Marinella di Selinunte ha pensato ad un'artista del calibro di Rocco Hunt, pseudonimo di Rocco Pagliarulo nato a Salerno cantautore e rapper italiano. Fresco di successo del suo ultimo singolo "Oh ma", eseguito in duetto con Noemi che ha scalato le vette delle classifiche dell'estate 2025.

Una stagione che volge al termine e che ha visto ancora una volta sul palco della Discoteca Selinuntina, tra gli altri, artisti del calibro di Kid Yugi, Emis Killa e Tedua che hanno infiammato le notti estive dei giovani accorsi numerosi presso la nota struttura.

