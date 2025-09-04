  • A3 Conad
Marinella, per il closing al Nirvana c'è Rocco Hunt, il poeta urbano chiude l'estate dei grandi artisti

di: Redazione - del 2025-09-04

Tempo di closing per le discoteche estive e l'organizzazione del Nirvana Discoteque di Marinella di Selinunte ha pensato ad un'artista del calibro di Rocco Hunt, pseudonimo di Rocco Pagliarulo nato a Salerno cantautore e rapper italiano. Fresco di successo del suo ultimo singolo "Oh ma", eseguito in duetto con Noemi che ha scalato le vette delle classifiche dell'estate 2025.

    • Una stagione che volge al termine e che ha visto ancora una volta sul palco della Discoteca Selinuntina, tra gli altri, artisti del calibro di Kid Yugi, Emis Killa e Tedua che hanno infiammato le notti estive dei giovani accorsi numerosi presso la nota struttura. 

    Per informazioni dettagliate sull'evento di sabato 6 settembre collegatevi alle pagine social del 
    Nirvana Discoteque

    • Per acquistare i biglietti CLICCA sul link TICKET SMS

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

