Domenica di incendi, Vigili del Fuoco di Castelvetrano in azione in zona artigianale, Due Canadair a Montevago

del 2025-09-07

Domenica di incendi che si sono verificati nel territorio. A Castelvetrano i Vigili del Fuoco in azione per lo spegnimento di fiamme divampate nella zona artigianale che si sono propagate fino ad una azienda olivicola, colpendo dei cassoni dediti al contenimento delle olive prima della molitura. Vasto incendio invece nella zona di Montevago, necessario l'intervento di due canadair che stanno effettuando diversi viaggi nel mare antistante la costa compresa fra Marinella e Porto Palo.