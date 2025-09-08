Marinella, auto si ribalta, illeso il conducente

di: Redazione - del 2025-09-08

Per cause che sono in fase di accertamento degli agenti della Polizia Municipale, intervenuti sul luogo dell'incidente, una vettura, stamani, intorno alle 9 si è ribaltata fra la ringhiera di un'abitazione ed il guardrail. Alla guida il settantenne castelvetranese F.R., docente in quiescenza, che è rimasto illeso.

Dalle notizie raccolta dalla redazione pare che la vettura, la Fiat Stilo, guidata dall'ex docente castelvetranese abbia impattato contro lo spigolo del guardrail ribaltandosi, dopo aver tamponato una Volkswagen Golf che stava per immettersi in una delle strade della Statale 115.