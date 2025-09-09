  • A3 dottor Gianni catalanotto
Furto all'Ard di Castelvetrano, al vaglio dei carabinieri le immagini delle telecamere

di: Elio Indelicato - del 2025-09-09

Furto nella notte fra domenica e lunedì ai danni del punto vendita Ard di via Francesca Morvillo a Castelvetrano. Intorno all'una di notte, i malviventi, si sono introdotti all'interno del supermercato bucando una parete di un magazzino posteriore all'altezza della macelleria. Dalle prime immagini dei circuiti di videosorveglianza, tre gli individui, a volto coperto, hanno fatto irruzione dirigendosi verso la cassaforte con tanto di attrezzi da taglio, tipo flex al seguito. Riserbo sulla quantità di denaro asportata.

    • Dalle prime indiscrezioni pare che i malviventi si siano introdotti attraverso un terreno adiacente, confinante con la struttura e da lì hanno raggiunto, attraverso l'utilizzo di scale di legno (nella foto in alto a destra della copertina), la scala antincendio del locale che si trova alle spalle del punto vendita. I ladri hanno prima forzato una struttura coibentata (nella foto in basso a destra della copertina) e si sono introdotti nella parte posteriore del locale. Con un piccone, poi ritrovato, all'interno della struttura, i malviventi hanno aperto un varco bucando la parete adiacente alla macelleria. Nessuna merce è stata sottratta, nonostante la presenza di elettrodomestici di vario genere posti in vendita. I ladri, come si evince dalle immagini, si sono diretti verso la cassaforte che è stata aperta con l'utilizzo di flex. Tracce di inchiostro ritrovate all'interno del supermercato e sulla scala di legno utilizzata per oltrepassare il muro di cinta del terreno adiacente. Ritrovato anche il piccone utilizzato per bucare il muro della macelleria. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Castelvetrano che attraverso l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza portano avanti le indagini per individuare gli autori.

    A novembre del 2024 un furto simile venne perpetrato ai danni del Conad di Castelvetrano sito nel prolungamento della via Gentile. Anche in quel caso, i malviventi, sicuramente "professionisti", sono riusciti a disattivare l'allarme del punto vendita e poi una volta entrati dentro hanno neutralizzato il sistema di sicurezza della cassaforte: dispositivo di protezione e macchiatura d'inchiostro che sono degli ingegnosi sistemi intelligenti di neutralizzazione delle banconote, che si attivano quando qualcuno cerca di forzare una cassaforte.

