Capitaneria Porto Mazara, Stefano Luciani è il nuovo Comandante

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-09

Immagine articolo: Capitaneria Porto Mazara, Stefano Luciani è il nuovo Comandante

Si è insediato venerdì 5 settembre il nuovo Comandante della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, il Capitano di Fregata Stefano Luciani, durante la tradizionale cerimonia di avvicendamento, presieduta dal Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale, Capitano di Vascello Michele Maltese, e svolta alla presenza delle autorità civili e militari del territorio.

    • La cerimonia è stata anche l’occasione per salutare, e ringraziare del lavoro svolto, il Comandante Giardina, per ben due anni al timone della Capitaneria di porto, ed ora destinato ad altro prestigioso incarico presso la Capitaneria di Porto di Siracusa. Luciani, abruzzese di origini, con esperienza in diversi uffici marittimi, fra i quali la Direzione marittima di Pescara, la Capitaneria di porto di Ortona e l’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico, si è detto emozionato ed entusiasta per questa nuova avventura, consapevole dell’importanza che una realtà di antiche tradizioni marinare come Mazara del Vallo riveste nello scenario del comparto marittimo/portuale siciliano.

    Lo stesso ha espresso parole di apprezzamento verso il personale tutto della Capitaneria di porto, professionisti quotidianamente impegnati per garantire la sicurezza e la legalità sul territorio ed in mare. Durante il suo intervento il Direttore marittimo, Comandante Maltese, nel ripercorrere alcuni passaggi della propria carriera, che lo ha visto, dal 2010 al 2012, al comando proprio della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, ha richiamato alcuni importanti risultati conseguiti dal Comandante Giardina durante il suo periodo, ed ha rivolto un augurio di buon lavoro al nuovo Comandante.

