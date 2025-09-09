Successo della nona edizione di "Un Tuffo nell'Arte - Memorial Lia Calamia"

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-09

Si è conclusa con successo la nona edizione di "Un Tuffo nell'Arte - Memorial Lia Calamia" che ha visto lo scenario de Parco Archeologico di Selinunte la sua naturale collocazione. Tanti gli artisti che hanno partecipato provenienti da diverse località siciliane. Ad ottenere il primo posto Antonia Muscarnera, artista che ha riconfermato il successo dell'anno scorso. Sul podio anche Aurelio Sarzana e Giusy Lo Medico. Menzioni speciali sono state assegnate dalla giuria, presieduta da Tanino Bonifacio, anche a Susanna Caracci, Maria Felice Vadalà, Annarita Maretta, Vincenzo Pacino, Monica Cristaldi, e Haze.

"Ogni anno - commenta il Presidente della Pro Loco Selinunte Pier Vincenzo Filardo - l'estemporanea si arricchisce di artisti da ogni parte della Sicilia che portano il loro contributo in termini di qualità. Godere di spazi, come Selinunte, che ti permettono di esprimere l'arte nelle sue forme è un privilegio che dobbiamo continuare a valorizzare".

La serata di premiazione è stata arricchita dagli interventi dell'atttore saccense Santo D''Aleo che ha recitato alcune poesie in siciliano. Il "Memorial Lia Calamia" assegnato dalla famiglia dell'artista è andato a "Casa Lombardo" di Emmanuele Lombardo e di sua moglie, l’architetto Francesca De Santi. Una sorta di museo a cielo aperto a Mazara del Vallo che ospita le diverse forme d'arte messe a fruizione del grande pubblico .

Quest'anno l'estemporanea ha avuto il patrocinio da parte della Città di Castelvetrano, dei Comuni di campobello di Mazara, Gibellina e Partanna, del GAL Valle del Belice e del GALP Il Sole e l'Azzurro. L'appuntamento è con la X Edizione il prossimo 6 settembre 2026.