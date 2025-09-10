  • A3 dottor Gianni catalanotto
Cacciavano specie protette, 2 persone denunciate durante i controlli a Castelvetrano e Mazara

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-10

Immagine articolo: Cacciavano specie protette, 2 persone denunciate durante i controlli a Castelvetrano e Mazara

I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Nucleo Cites - Distaccamento di Trapani, nell’ambito di controlli mirati alla vigilanza sul corretto esercizio del prelievo venatorio sul territorio provinciale, hanno denunciato due cacciatori per l’abbattimento di specie protette.

    • I militari, durante i controlli svolti nei comuni di Mazara del Vallo, Castelvetrano e Marsala, hanno sanzionato una persona per il mancato aggiornamento del proprio tesserino e denunciato altre due persone – ai quali venivano sequestrati 2 fucili calibro 12 e relativo munizionamento – per aver cacciato specie protette appartenenti al Columba livia (piccione selvatico) e Streptoelia treptopelia decaocto (tortora dal collare orientale).

    Nel corso dell’attività i militari hanno inoltre dato assistenza ad un esemplare di Tyto alba (barbagianni) che, denutrito e con un’ala rotta da giorni, è stato portato presso il Centro di Recupero Fauna Selvatica di Ficuzza (PA), ove è stato visitato e alimentato.

