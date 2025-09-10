Caretta Caretta spiaggiata ritrovata sull'arenile a Marinella

di: Redazione - del 2025-09-10

Sulla spiaggia all'interno della Riserva Orientata del Belìce, nei presso della foce, a Marinella di Selinunte, il guardiano Antonio Bastone ha ritrovato un esemplare di Tartaruga Caretta Caretta in evidente stato di decomposizione. Allertata la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo per la rimozione della carcassa.

Non è la prima volta che una tartaruga giunge a riva morta, non è escluso che possa essere rimasta impigliata in qualche rete di pescatori e poi lasciata alla deriva.