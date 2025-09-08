Furto ai danni dell'Ard di Castelvetrano, bucato un muro posteriore del locale

di: Redazione - del 2025-09-08

Furto nella notte ai danni del punto vendita Ard di via Francesca Morvillo a Castelvetrano. Intorno all'una, i malviventi, si sono introdotti all'interno del supermercato bucando una parete di un magazzino posteriore all'altezza della macelleria. Dalle prime immagini dei circuiti di videosorveglianza, 3 gli individui che hanno fatto irruzione dirigendosi verso la cassaforte con tanto di attrezzi da taglio, tipo flex al seguito. Riserbo sulla quantità di denaro asportata.

Dalle indiscrezioni i malviventi si sono introdotti attraverso un terreno adiacente nelle vicinanze della scala antincendio del locale e dopo aver forato una struttura coibentata si sono introdotti verso un magazzino posteriore. Nessuna merce è stata sottratta. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Castelvetrano che attraverso l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza portano avanti le indagini per individuare gli autori.