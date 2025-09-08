  • A3 Conad
Selinunte, da Terna un milione per l'anastilosi di tre colonne del Tempio G. Scarpinato: «Potenziamo la fruizione del sito»

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-08

Immagine articolo: Selinunte, da Terna un milione per l'anastilosi di tre colonne del Tempio G. Scarpinato: «Potenziamo la fruizione del sito»

Terna contribuirà con un milione di euro al cofinanziamento di un importante progetto del Parco archeologico di Selinunte che riguarda l’anastilosi di tre colonne del Tempio G, il restauro e la realizzazione di una passerella sospesa all’interno dell'edificio che consentirà al visitatore un’esperienza immersiva unica. Una ricostruzione digitale in 3D permetterà anche di ammirare l’intero tempio grazie alla tecnologia della realtà virtuale aumentata.  Il progetto, già inserito nella programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, prevede una spesa complessiva di 5 milioni.

    • «Un’opportunità straordinaria per il Parco archeologico di Selinunte - ha detto l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato - Grazie a quest’intervento sarà certamente potenziata la fruizione del sito, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e al tempo stesso si rafforza la sua valorizzazione culturale e turistica» .

