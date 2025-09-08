Ospedale Castelvetrano, Ciminnisi (M5S): "Grave assenza del Governo e dei deputati della maggioranza di centrodestra al Consiglio Comunale sul futuro del Vittorio Emanuele".

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-08

La deputata trapanese del Movimento 5 Stelle all’ARS, Cristina Ciminnisi, ha commentato la seduta straordinaria di oggi del consiglio comunale di Castelvetrano, convocata con un solo, chiarissimo obiettivo: il mantenimento e il potenziamento dei servizi sanitari dell’ospedale cittadino.

"L’assenza dei deputati regionali di maggioranza di centrodestra e del Governo regionale - dichiara l'On. Cristina Ciminnisi - al consiglio comunale aperto di Castelvetrano rappresenta l’ennesima, inaccettabile mancanza di rispetto verso i cittadini e il territorio. Sul futuro dell’ospedale Vittorio Emanuele II chi governa non può nascondersi: oggi hanno scelto il silenzio, lasciando la comunità senza risposte. Negli anni – prosegue Ciminnisi – il piano sanitario regionale ha svuotato reparti e indebolito i servizi. Chi ha avallato questo depotenziamento oggi non ha avuto nemmeno il coraggio di ascoltare e spiegare. È una scelta grave, che fotografa la loro distanza dai territori e dalle reali emergenze della popolazione".

Sulla stessa linea la coordinatrice del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Castelvetrano, Maria Rosalia Chiodo, che aggiunge: "Il consiglio comunale aperto di oggi avrebbe dovuto rappresentare un momento di confronto serio e costruttivo con il Governo regionale. Al contrario, abbiamo assistito a una desolante assenza di chi, avendo ruoli di responsabilità, era chiamato a dare risposte concrete. I nostri rappresentanti, all’opposizione, continueranno a testimoniare anche nelle sedi istituzionali la mobilitazione dei cittadini e delle forze sociali affinché l’ospedale Vittorio Emanuele II non venga ulteriormente penalizzato ma, al contrario, rafforzato e rilanciato. Il confronto con il Governo e i deputati della maggioranza è però un passaggio ineludibile per rappresentare a chi ha potere decisorio, a chi può modificare il piano sanitario regionale che i cittadini di Castelvetrano e dell’intera area meritano un presidio ospedaliero efficiente, moderno e all’altezza delle loro necessità".