Incidente mortale sulla PA-AG, perde la vita un 42enne

di: Redazione - del 2025-09-09

Per cause che sono al vaglio dei carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente, ha perso la vita un 42enne di Mussomeli, Roberto Coniglio. La Mercedes classe B, alla cui c'era il 42enne, è uscita di strada e si è ribaltata più volte sulla statale 121, scorrimento veloce Palermo-Agrigento, nel tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta, all'altezza del chilometro 242.

    • A chiamare i soccorsi sono stati sono stati alcuni automobilisti. I sanitari del 118 accorsi hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto anche carabinieri e i vigili del fuoco.

