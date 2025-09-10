Torna a zampillare l'acqua nella Fontana della Ninfa

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-10

Dopo tanti anni, finalmente l’acqua è tornata a zampillare dalla Fontana della Ninfa, capolavoro del 1615 realizzato dall’artista napoletano Orazio Nigrone. Un risultato atteso da tutta la comunità castelvetranese, reso possibile grazie a quella sinergia tra pubblico e privato che l'Amministrazione ha sempre creduto fin dal suo insediamento essere la chiave per valorizzare il nostro patrimonio.

Una sinergia fondata sulla credibilità e sul rapporto con il mondo dell’associazionismo e dell’imprenditoria locale, che con spirito disinteressato offre un contributo prezioso come la più alta forma di cittadinanza attiva. Un ringraziamento particolare è stato dedicato dal Sindaco alla ditta Catania Solution Impianti del giovane concittadino Christian Catania, grazie al cui impegno è stato raggiunto questo obiettivo in brevissimo tempo e che la città attendeva da anni.

Nella stessa Piazza Umberto I sono state anche ripristinate e rese finalmente fruibile l’antica necropoli normanno-sveva, che versava da tempo in condizioni di degrado. Un intervento realizzato grazie al lavoro del NOE, della Pro Loco Selinunte, della ditta Brico di Bianco & Lanza con la disponibilità del suo promoter commerciale Salvatore Leone, e della ditta LM PLEX di Castelvetrano. L’area archeologica è stata inoltre messa in sicurezza con il ripristino della ringhiera, rendendo più agevole la manutenzione e permettendo già in questi giorni a numerosi visitatori di apprezzare gli interventi realizzati.