(VIDEO) Violentissimo nubifragio abbattutosi su Alcamo, auto trascinate dalla furia dell’acqua

di: Redazione - del 2025-09-11

Un violento nubifragio si è abbattuto nelle scorse ore ad Alcamo, in particolare nella serata di mercoledì 10 settembre, provocando allagamenti e disagi in diverse zone della città. Secondo i dati pluviometrici, in poco tempo sono caduti circa 35 millimetri di pioggia, una quantità sufficiente a mandare in tilt la rete di deflusso delle acque.

Le strade si sono trasformate in veri e propri torrenti in piena, rendendo difficoltosi gli spostamenti e costringendo molti automobilisti a fermarsi in attesa che l’acqua defluisse. Numerose le segnalazioni ai vigili del fuoco e alla polizia municipale per allagamenti in scantinati, garage e locali al piano terra.