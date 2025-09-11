  • A3 dottor Gianni catalanotto
(VIDEO) Violentissimo nubifragio abbattutosi su Alcamo, auto trascinate dalla furia dell’acqua

di: Redazione - del 2025-09-11

Immagine articolo: (VIDEO) Violentissimo nubifragio abbattutosi su Alcamo, auto trascinate dalla furia dell'acqua

Un violento nubifragio si è abbattuto nelle scorse ore ad Alcamo, in particolare nella serata di mercoledì 10 settembre, provocando allagamenti e disagi in diverse zone della città. Secondo i dati pluviometrici, in poco tempo sono caduti circa 35 millimetri di pioggia, una quantità sufficiente a mandare in tilt la rete di deflusso delle acque.

    • Le strade si sono trasformate in veri e propri torrenti in piena, rendendo difficoltosi gli spostamenti e costringendo molti automobilisti a fermarsi in attesa che l’acqua defluisse. Numerose le segnalazioni ai vigili del fuoco e alla polizia municipale per allagamenti in scantinati, garage e locali al piano terra.

    VIDEO con le immagini del violento nubifragio 

