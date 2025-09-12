  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Relazione di un anno di attività della Polizia Municipale di Castelvetrano

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-12

Commenti
Immagine articolo: Relazione di un anno di attività della Polizia Municipale di Castelvetrano

La Polizia Municipale di Castelvetrano, a firma del suo Comandante Dott. Antonio Ferracane, ha redatto la relazione relativa ad un anno di attività e nonostante il personale è sempre più diminuito nei decenni, ha conseguito dei soddisfacenti risultati. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Verbali elevati alle Norme del Codice della Strada:
    - 971 rimozioni di veicoli;
    - 155 decurtazione punti sulle patenti di guida;
    - 13 intimazioni al ripristino dei luoghi;
    - 21 sequestri/fermi amministrativi veicoli;
    - 45 ritiri/sospensioni patenti di guida e carte di circolazione;
    - 27 segnalazioni alle Autorità competenti;
    - 96 rilievi di incidenti stradali con annesse attività di indagine.

    Polizia Giudiziaria e Ambientale:
    - 53 Comunicazioni di Notizie di Reato con conseguente deferimento all’Autorità Giudiziaria di persone che hanno commesso il reato;
    - 26 Deleghe e informative di indagine di Polizia Giudiziaria con le relative comunicazioni degli esti di indagine alle Autorità Giudiziarie;
    - 65 verbali di accertamento di Polizia Edilizia e Ambientale;

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Polizia Annonaria 
    Il lavoro svolto dal personale preposto (una unità lavorativa fissa che si affianca di volta in volta con un’altra unità disponibile nel proprio turno di servizio), ha portato un notevole risultato soprattutto per la regolamentazione dei mercati serali di Marinella e Triscina di Selinunte con il conseguente abbattimento dell’evasione sulla tassa di occupazione del suolo pubblico. Infatti dagli operatori economici giornalieri dei mercati estivi sono stati recuperati, tra gli anni 2024 e 2025, un totale di circa € 32.000,00.

    Rifugio Sanitario
    L’attività svolta dal Servizio Tutela Animali, può essere riassunta come segue:
    - n. 105 cani sono stati affidati a privati in attesa di adozione;
    - n. 104 cani sono stati adottati sia in ambito regionale che nel resto territorio Italiano;
    - n. 115 cani sono stati sottoposti a sterilizzazione;
    - n. 10 gatti sono stati sterilizzati;
    - n. 82 cani sono stati catturati nel territorio comunale;
    - n. 10 cani sono stati reimmessi nei siti dove era avvenuta la cattura;
    - n. 15 cani sono stati restituiti ai legittimi proprietari;
    - n. 13 gatti sono stati catturati e ricoverati in clinica veterinaria.

    Inoltre il servizio di che trattasi si è occupato di istruire le seguenti procedure:
    - n. 298 pratiche di affidamenti e adozioni di cani;
    - n. 20 verbali di riconoscimento o consegna di cani;
    - 2° semestre 2024 servizio di soccorso veterinario per cani e gatti per € 13.465,52;
    - 1° semestre 2025 servizio di soccorso veterinario per cani e gatti per € 16.850,18.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Casa Azzurra apartments h2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    04 Settembre - Il lettore scrive: "Acqua in zona Fenice agli ulivi nonostante rotture e furti. Grazie all'instancabile lavoro degli operai Consorzio"

    03 Settembre - Il lettore scrive: "Palme abbattute per il punteruolo, sarebbe opportuno un piano di disinfestazione e piantare le nuove"

    26 Agosto - Il lettore scrive: “Situazione di degrado in via Pietro Luna”

    26 Agosto - Castelvetrano, al buio la via Benedetto D'Acquisto, segnalazioni dei lettori

    23 Agosto - Il lettore scrive: "Incuria e abbandono a Triscina nei pressi del parcheggio strada 71 bis"

    I più letti

    Castelvetrano piange Antonella Esposito, stimata insegnante per anni voce di Rcv

    Furto ai danni dell'Ard di Castelvetrano, bucato un muro posteriore del locale

    Marinella, auto si ribalta, illeso il conducente

    Incidente mortale sulla PA-AG, perde la vita un 42enne

    Aggrediti e rapinati in casa, carabinieri arrestano 46enne straniero