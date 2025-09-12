Relazione di un anno di attività della Polizia Municipale di Castelvetrano

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-12

La Polizia Municipale di Castelvetrano, a firma del suo Comandante Dott. Antonio Ferracane, ha redatto la relazione relativa ad un anno di attività e nonostante il personale è sempre più diminuito nei decenni, ha conseguito dei soddisfacenti risultati.

Verbali elevati alle Norme del Codice della Strada:

- 971 rimozioni di veicoli;

- 155 decurtazione punti sulle patenti di guida;

- 13 intimazioni al ripristino dei luoghi;

- 21 sequestri/fermi amministrativi veicoli;

- 45 ritiri/sospensioni patenti di guida e carte di circolazione;

- 27 segnalazioni alle Autorità competenti;

- 96 rilievi di incidenti stradali con annesse attività di indagine.

Polizia Giudiziaria e Ambientale:

- 53 Comunicazioni di Notizie di Reato con conseguente deferimento all’Autorità Giudiziaria di persone che hanno commesso il reato;

- 26 Deleghe e informative di indagine di Polizia Giudiziaria con le relative comunicazioni degli esti di indagine alle Autorità Giudiziarie;

- 65 verbali di accertamento di Polizia Edilizia e Ambientale;

Polizia Annonaria

Il lavoro svolto dal personale preposto (una unità lavorativa fissa che si affianca di volta in volta con un’altra unità disponibile nel proprio turno di servizio), ha portato un notevole risultato soprattutto per la regolamentazione dei mercati serali di Marinella e Triscina di Selinunte con il conseguente abbattimento dell’evasione sulla tassa di occupazione del suolo pubblico. Infatti dagli operatori economici giornalieri dei mercati estivi sono stati recuperati, tra gli anni 2024 e 2025, un totale di circa € 32.000,00.

Rifugio Sanitario

L’attività svolta dal Servizio Tutela Animali, può essere riassunta come segue:

- n. 105 cani sono stati affidati a privati in attesa di adozione;

- n. 104 cani sono stati adottati sia in ambito regionale che nel resto territorio Italiano;

- n. 115 cani sono stati sottoposti a sterilizzazione;

- n. 10 gatti sono stati sterilizzati;

- n. 82 cani sono stati catturati nel territorio comunale;

- n. 10 cani sono stati reimmessi nei siti dove era avvenuta la cattura;

- n. 15 cani sono stati restituiti ai legittimi proprietari;

- n. 13 gatti sono stati catturati e ricoverati in clinica veterinaria.

Inoltre il servizio di che trattasi si è occupato di istruire le seguenti procedure:

- n. 298 pratiche di affidamenti e adozioni di cani;

- n. 20 verbali di riconoscimento o consegna di cani;

- 2° semestre 2024 servizio di soccorso veterinario per cani e gatti per € 13.465,52;

- 1° semestre 2025 servizio di soccorso veterinario per cani e gatti per € 16.850,18.