Rifiuti abbandonati nella Riserva Orientata del Belice, individuato autore

di: Redazione - del 2025-09-13

È stato individuato l'autore dell'abbandono di rifiuti all'interno della Riserva Orientata del Belice e sicuramente multato. Prosegue l'attività di controllo da parte degli operatori della Riserva nel rispetto della natura e dell'ambiente. Come si evince dalla foto in copertina, la guardia della Riserva naturale Antonio Bastone ha individuato un sacchetto di rifiuti abbandonato all'interno della zona protetta.