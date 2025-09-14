Triscina, pescatore salva un cane in mare lontano dalla costa e lancia appello sui social

di: Redazione - del 2025-09-14

Salvato a Triscina da un pescatore un cane che si era perso e nuotava a 800 metri dalla costa. Per sua fortuna ad avvistarlo un giovane pescatore Daniele Cottone che, senza pensarci un istante, ha cambiato rotta del peschereccio per recuperare il cane che, stanco, iniziava ad avere difficoltà a stare a galla.

Lo stesso Cottone ha poi fatto accompagnato il cane a riva e con un post sui social ha avviato una comunicazione nella speranza che il cane ritrovasse il suo padrone. Una storia a lieto fine completatasi con il ritorno a casa dell’animale a quattro zampe grazie anche all’intervento dell’Enpa Castelvetrano che si è mobilitata anch’essa con l’obiettivo di ritrovare i proprietari e così è stato.