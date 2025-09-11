A29 contro la tossicodipendenza: formazione e testimonianze con Casa Famiglia Rosetta

di: Publiredazionale - del 2025-09-11

Presso la sede di A29 si terrà un incontro formativo dedicato a Casa Famiglia Rosetta, storica realtà fondata negli anni ’80 da Padre Don Vincenzo Sorce, indimenticato fondatore, e oggi guidata da Giorgio De Cristoforo. L’associazione è da sempre un punto di riferimento nella lotta alle dipendenze, operando nei settori socio-sanitario, psico-sociale, psicopedagogico e spirituale-pastorale con un approccio globale alla persona.

L’iniziativa nasce da un’idea condivisa da Michele Bianco, Presidente di A29, e Giuseppe Patti, artista e testimone del percorso di Casa Famiglia Rosetta, autore del brano “Siamo più forti noi”, nato dall’esperienza vissuta insieme ai giovani della comunità. L’idea è stata subito accolta dall’Associazione Casa Famiglia Rosetta e dai ragazzi della comunità Terra Promessa – Villa Ascione, con l’obiettivo di sostenere i giovani che, dopo la fase terapeutica, si preparano al reinserimento sociale e professionale.

Protagonisti della giornata saranno sei giovani della comunità, che parteciperanno a una sessione di formazione a carattere tecnico-commerciale, guidata da Casimiro Barbara, Direttore Commerciale di A29 Plus. L’incontro mira a fornire strumenti pratici e motivazionali per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro, integrando così il percorso educativo e di recupero promosso da Casa Famiglia Rosetta.

Con questo evento, A29 conferma il proprio impegno concreto nella lotta alla tossicodipendenza, promuovendo formazione, sostegno e opportunità di crescita per i giovani in percorso di recupero.