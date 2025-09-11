Messina Denaro, 300 pagine di perizia sui certificati rilasciati dal Dott. Tumbarello ad Andrea Bonafede

di: Redazione - del 2025-09-11

Sarà decisiva l'udienza del processo a carico del medico campobellese Alfonso Tumbarello, che si celebrerà il prossimo 1 ottobre. Nelle scorse ore i periti tecnici hanno presentato una relazione di ben 300 pagine sulla questione legata ai certificati medici firmati dal Dottore di Campobello ed indirizzati al geometra Andrea Bonafede.

In particolare il focus dell'accusa diretta dal PM Gianluca De Leo, ruota attorno a due certificati, redatti da Tumbarello che riguardano uno per "sana e robusta costituzione" solitamente utilizzato per fini sportivi e l'altro, sempre intestato al geometra campobellese, la cui identità è stata concessa dallo stesso a Matteo Messina Denaro, per la richiesta di accesso in Ospedale per via del tumore al colon. Per la difesa, il medico Tumbarello è difeso dai legali Gioacchino Sbacchi e Giuseppe Pantaleo, si è trattato solo di un errore. Il prossimo 1 ottobre l'udienza decisiva.