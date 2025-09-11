  • A3 Conad
Messina Denaro, 300 pagine di perizia sui certificati rilasciati dal Dott. Tumbarello ad Andrea Bonafede

di: Redazione - del 2025-09-11

Immagine articolo: Messina Denaro, 300 pagine di perizia sui certificati rilasciati dal Dott. Tumbarello ad Andrea Bonafede

Sarà decisiva l'udienza del processo a carico del medico campobellese Alfonso Tumbarello, che si celebrerà il prossimo 1 ottobre. Nelle scorse ore i periti tecnici hanno presentato una relazione di ben 300 pagine sulla questione legata ai certificati medici firmati dal Dottore di Campobello ed indirizzati al geometra Andrea Bonafede.

    • In particolare il focus dell'accusa diretta dal PM Gianluca De Leo, ruota attorno a due certificati, redatti da Tumbarello che riguardano uno per "sana e robusta costituzione" solitamente utilizzato per fini sportivi e l'altro, sempre intestato al geometra campobellese, la cui identità è stata concessa dallo stesso a Matteo Messina Denaro, per la richiesta di accesso in Ospedale per via del tumore al colon. Per la difesa, il medico Tumbarello è difeso dai legali Gioacchino Sbacchi e Giuseppe Pantaleo, si è trattato solo di un errore. Il prossimo 1 ottobre l'udienza decisiva.

