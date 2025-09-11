  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Svincolo A29 chiuso per ispezioni viadotti, disagi per gli automobilisti fino alle 17 di oggi

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-09-11

Commenti
Immagine articolo: Svincolo A29 chiuso per ispezioni viadotti, disagi per gli automobilisti fino alle 17 di oggi

Segnalati alla nostra redazione incolonnamenti in prossimità svincolo A29 in via Caduti di Nassiriya a Castelvetrano per lavori ANAS.  Ingressi autostradali chiusi oggi giovedì 11 settembre dalle 8 alle 17 per l'ispezione periodica dei viadotti Valle Croce e Galviano. Chiuso il tratto in direzione Palermo dell’autostrada A29 fra gli svincoli di Castelvetrano e Santa Ninfa.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Dalla nota dell'ANAS: "Giovedì 11 settembre, nella fascia oraria dalle 8 alle 17, per consentire di effettuare alcune periodiche ispezioni sui viadotti “Galviano” e “Valle Croce”, verrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” fra gli svincoli di Castelvetrano e Santa Ninfa (dal km 93,500 al km 84,100). Durante le ore di chiusura i veicoli in transito potranno uscire dall'autostrada allo svincolo di Castelvetrano, percorrere via Caduti di Nassirya, via Marinella, via Selinunte, via Milazzo, via Serafino Mannone, piazza Giacomo Matteotti, la SS119 e rientrare in autostrada in corrispondenza dello svincolo di Santa Ninfa"

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    04 Settembre - Il lettore scrive: "Acqua in zona Fenice agli ulivi nonostante rotture e furti. Grazie all'instancabile lavoro degli operai Consorzio"

    03 Settembre - Il lettore scrive: "Palme abbattute per il punteruolo, sarebbe opportuno un piano di disinfestazione e piantare le nuove"

    26 Agosto - Il lettore scrive: “Situazione di degrado in via Pietro Luna”

    26 Agosto - Castelvetrano, al buio la via Benedetto D'Acquisto, segnalazioni dei lettori

    23 Agosto - Il lettore scrive: "Incuria e abbandono a Triscina nei pressi del parcheggio strada 71 bis"

    I più letti

    Castelvetrano piange Antonella Esposito, stimata insegnante per anni voce di Rcv

    Furto ai danni dell'Ard di Castelvetrano, bucato un muro posteriore del locale

    Marinella, auto si ribalta, illeso il conducente

    Incidente mortale sulla PA-AG, perde la vita un 42enne

    Aggrediti e rapinati in casa, carabinieri arrestano 46enne straniero