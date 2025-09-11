Svincolo A29 chiuso per ispezioni viadotti, disagi per gli automobilisti fino alle 17 di oggi

di: Redazione - del 2025-09-11

Segnalati alla nostra redazione incolonnamenti in prossimità svincolo A29 in via Caduti di Nassiriya a Castelvetrano per lavori ANAS. Ingressi autostradali chiusi oggi giovedì 11 settembre dalle 8 alle 17 per l'ispezione periodica dei viadotti Valle Croce e Galviano. Chiuso il tratto in direzione Palermo dell’autostrada A29 fra gli svincoli di Castelvetrano e Santa Ninfa.

Dalla nota dell'ANAS: "Giovedì 11 settembre, nella fascia oraria dalle 8 alle 17, per consentire di effettuare alcune periodiche ispezioni sui viadotti “Galviano” e “Valle Croce”, verrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” fra gli svincoli di Castelvetrano e Santa Ninfa (dal km 93,500 al km 84,100). Durante le ore di chiusura i veicoli in transito potranno uscire dall'autostrada allo svincolo di Castelvetrano, percorrere via Caduti di Nassirya, via Marinella, via Selinunte, via Milazzo, via Serafino Mannone, piazza Giacomo Matteotti, la SS119 e rientrare in autostrada in corrispondenza dello svincolo di Santa Ninfa"