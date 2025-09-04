Il calcio come un film: ecco i match da vedere come al cinema tra vittorie e incubi

di: Giovanni Borrelli - del 2025-09-11

Se sei un tifoso sfegatato o un appassionato di calcio di tutte le categorie, conosci in maniera approfondita le quote delle scommesse sportive e le statistiche di due club o Nazionali che si affrontano. Sicuramente nella tua lunga o breve carriera di calciofilo hai fatto caso che alcuni match non sono come tutti gli altri, ma rappresentano dei veri capolavori, a tratti cinematografici, come se ci fosse una sceneggiatura scritta che rende quella gara particolarmente spettacolare, imprevedibile, spesso al limite dell’incredibile, ma anche un horror da incubo, quello che nessun tifoso vorrebbe mai fare.

Insomma, il calcio è come un film: ecco alcune partite che potresti tranquillamente vedere come se fossi al cinema.

Le finali di Coppa del Mondo 1982 e 2006 dell’Italia

Questi sono due classici dell’esaltazione Azzurra, le ultime due Coppe del Mondo della Nazionale Italiana ti porteranno alle stelle, nella visione di due match che rappresentano l’epopea del calcio nostrano. Nel 1982 contro la Germania filò tutto liscio con il 3 - 1 Azzurro, mentre nella finale 2006 ci furono tantissimi colpi di scena , fino allo scontro epico tra Zidane e Materazzi durante i supplementari, già protagonisti dei due gol.

Benevento - Milan di Serie A 2017/2018

Il Benevento arrivò in Serie A soltanto dopo 404 giorni dalla prima storica promozione in Serie B, e scrisse una delle pagine agonisticamente più disastrose del calcio italiano con 14 sconfitte consecutive. Ma il primo e storico punto per lo Stregone arriva nel finale contro il Milan di Gattuso, quando il portiere Brignoli segna di testa nell’ultima azione del match.

Fiorentina - Juventus del 2013 in Serie A

Spesso un match che può essere estatico per un tifoso, può diventare un incubo per i supporter avversari, proprio come nel caso di Fiorentina - Juventus del 2013, terminata 4 - 2 per la Viola, e se sei un tifoso Bianconero, per te questa è una delle pellicole più paurose della storia del cinema calcistico: guardare per credere.

L’indimenticabile Milan - Liverpool 3 - 3

Inutile commentare il match, perché la finale Champions 2025 è rimasta nella storia della letteratura del calcio contemporaneo. Per i tifosi Reds è una pura goduria, per tutti gli amanti del Diavolo, questo resta ancora oggi il peggior incubo da non sognare mai più. Anche per Ancelotti, questo match è un incubo, tuttavia, è la sua unica finale Champions persa e oggi, può vantare di essere il miglior allenatore con 5 coppe dalle grandi orecchie in bacheca.

Genere horror: la finale di USA ‘94 Brasile - Italia

Se hai circa 60 anni o più, sicuramente ricorderai anche la finale del Mondiale di Messico 1970, un incubo per tutti gli italiani che si è ripetuto 24 anni dopo sempre contro il Brasile. Ma la finale del 1994 è stata giocata alle 12.30 in California con 36 gradi e un tasso di umidità esagerato: un incubo anche per i calciatori.

Euro 2020 Italia - Inghilterra ed Euro 2000 Francia - Italia

Cominciamo dal trionfo Azzurro di Mancini, una gioia tra due disfatte mondiali a cui gli Azzurri non si sono neanche qualificati. Il match contro l'Inghilterra è davvero un film spettacolare, perché abbiamo vinto a Wembley, ai rigori, con l’ultima scena di Donnarumma talmente concentrato che cammina a testa bassa, che ancora oggi è epica.