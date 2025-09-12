Trionfo della “New Production” di Castelvetrano, tre Miss nelle prime 6 classificate a Capo d'Orlando

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-12

Nell’incantevole cornice di Capo d’Orlando si è svolta la XXIX edizione del beauty contest più longevo dei Nebrodi: Miss Estate Orlandina abbinato al Concorso Miss Nazionale Venere d’Italia. Il concorso nato nel 1997 grazie all’associazione Freedom Enterprise, club paladino coordinato dal presidente Ninì Sottile e patrocinato dalla Pro Loco di Capo d’Orlando presieduta dal dott. Salvatore Monastra e dal noto anchorman Franco Perdichizzi (vice presidente e giornalista). La kermesse ha ottenuto un notevole consenso dagli invitati e dalla critica presente nella prestigiosa location dell’anfitrione Gianfranco Bottino.

Nel parterre de roi del settore hanno spiccato le presenze dei manager Salvatore Ginevra responsabile per la Sicilia del Concorso Nazionale Venere d’Italia e Giuseppe Mulè responsabile per la provincia di Agrigento del Concorso Nazionale Miss Italia. La serata è stata presentata dal mitico, regista e attore cinematografico santagatese Tony Morgan, premiato con una targa per il cinquantenario alla carriera e dalla splendida modella barcellonese Giada Bucca, nota per aver sfilato ai fashion week milanesi per lo stilista Luca Martini.

- Il concorso è stato vinto dalla bellissima pin-up orlandina Eva Mangano 17 anni, alta 180 centimetri, capelli biondi e occhi marroni, col sogno nel cassetto di realizzarsi come modella e indossatrice e di laurearsi come professione. I suoi hobby: disegnare, sfilare e ballare. Il suo personaggio preferito è la regina delle passerelle Snejana Onopka parteciperà alla finale Nazionale di Venere d’Italia che si terrà a Cirò Marina dal 18 al 21 settembre;

- 2^ Classificata Alessia Longetti 17 anni di Torrenova studentessa dell’alberghiero “F.P. Merendino” di Brolo alta 175 centimetri, splendida bellezza mediterranea dal viso angelico col sogno di diventare una famosa modella e nel contempo di diventare una professionista seria ed affermata nel campo del Make-up ha vinto la fascia di “Miss OrlandinaInternational” ed il diritto di partecipare alla finale Nazionale di Venere d’Italia che si terrà a Cirò Marina dal 18 al 21 settembre;

- 3^ classificata Marika Salluzzo, 20 anni, affascinante teen-ager di Castelvetrano capelli biondi e occhi castano chiari, solare e sensibile sempre pronta ad aiutare il prossimo diplomata al Liceo Scienze Umane “G. Gentile” di Castelvetrano iscritta al 2° anno facoltà di Scienze Motorie hobby teatro e defilèe col sogno di diventare modella e attrice una giovane donna che incarna eleganza e raffinatezza, è la perfetta rappresentazione della bellezza moderna. Il suo fascino, il suo stile impeccabile, la sua classe e il portamento sicuro ha catturato l’attenzione dei giurati classificandosi al 3° posto vincendo la fascia di Miss “Saracena” riconfermandoil diritto precedentemente acquisito nella serata del 31 agosto presso il Mir MirBeach di Petrosino, di partecipare alla Finale Nazionale di Venere d’Italia che si terrà a Cirò Marina dal 18 al 21 settembre.

- 4^ classificata Veronica Alioto 25 anni di Sant’Agata di Militello bellezza acqua e sapone dagli occhi azzurri e seducenti, disponibile, altruista, sensibile ad aiutare il prossimo, di professione impiegata con l’hobby dell’equitazione, praticare sport e di disegnare su tela, col sogno di diventare una celeberrima attrice cinematografica ha vinto la fascia di “Miss Europe” ed il diritto di partecipare alla finale Nazionale di Venere d’Italia che si terrà a Cirò Marina dal 18 al 21 settembre;

- 5^ classificata Martina Cascio 16 anni di Castelvetrano giovanissima teen-ager esplosiva, dal carattere brioso dal e sorriso contagioso ed accattivante, studentessa del Liceo Scienze Umane “G. Gentile” di Castelvetrano con l’hobby di ballare e disegnare, col sogno nel cassetto di diventare una bravissima psicologa ed una celeberrima ballerina di latino americano e moderno ha vinto la fascia di “Miss Freedom in Tour” aveva già precedentemente acquisito il diritto di partecipare alla Finale Nazionale di Venere D’Italia;

- 6^ classificata Miriam Lipari 23 anni di Poggioreale, bellezza nordica dallo sguardo accattivante e dal sorriso sornione, di professione segretaria dell’autoscuola Lipari di Camporeale, con l’hobby di praticare nuoto ed uscire con gli amici, col sogno di diventare attrice ed interpretare ruoli particolarmente impegnativi e drammatici ha vinto la fascia di “Miss Cinema” ed il diritto di ripartecipare alla Finale Nazionale di Venere d’Italia:

Le altre fasce sono state così assegnate tra la ventina di partecipanti provenienti da ogni parte della Sicilia:

Maria Blanco 16 anni, di Tortorici “Miss Freedom Provincia di Messina”; Sharon Vitiello, 14 anni, di Tortorici “Miss Glamour”; Alice Bonsignore, 24 anni, di Sciacca (AG) “Miss Platinum”; Annamaria Baratta, 21 anni, di Brolo “Miss Estate Photogeny”; Kelly Pinna, 13 anni, di Capo d’Orlando “Miss Freedom Monella”; Helena Battaglieri, 16 anni, di Gela (CL); Marilù Trovato di Capo d’Orlando “Miss Milady Over”.

Premi speciali sono stati assegnati a:

Serena De Blasio, 29 anni, di Torrenova, già “Miss Estate Orlandina 2021”; Giada Basile, 18 anni, di Tortorici, già “Miss Estate Orlandina 2024” ed il diritto di partecipare alla Finale Nazionale del Concorso Venere D’Italia; Anna Ruggirello, 13 anni, di Trapani.

Momenti clou del programma sono certamente state le uscite d’alta moda delle note stiliste santagatesi Veronica Mancani, da diversi anni ormai residente a Londra e Maria Angela Pilato, che hanno raccolto un immenso successo dagli spettatori presenti al defilée.

Nel variegato contorno del fashion show hanno trovato risalto i giovani artisti: Mattia Lipari di Capo d’Orlando, insignito del Premio Prestige di Freedom Enterprise; la sorprendente giovanissima Noemi Rizzoinsignita dalla targa Venere D’Italia per l’eccellente performance, e la splendida modella cantante Anna Ruggirello, in arte “Prisma”, accompagnata dalla maestra di canto Alba Catania.

La giuria è stata così composta:

Chiara Corrias, di Capo d’Orlando, Presidente, 1^ Miss Estate Orlandina1997, informatrice scientifica che ha presentato il suo libro “Il bello e la bestia”; Mary Di Giuseppe di Castelvetrano (TP), docente in Scienze Motorie, segretaria; Salvatore Scarvaci, di Rocca di Caprileone, decano dei coiffeur nebroidei; Giada Basile, di Tortorici, studentessa e già “Miss Estate Orlandina 2024”; Giuseppe Mulè, di Licata (AG), manager di Krizia Spettacoli; Marilù Trovato, di Capo d’Orlando, operatrice 118; Felice Sergi, di Sant’Agata Militello, pensionato; Melissa Venuto, di Acquedolci, attrice e insegnante di sostegno.

Sono state inoltre premiate ad honorem: Veronica Mancani, di Sant’ Agata Militello, con la fascia di “Miss Fashion”; Carla Cafarelli, di S. Agata Militello, con la fascia di “Miss Style”. Grande risalto ha ottenuto il balletto di sette elementi della scuola di ballo di Serena De Blasio che ha curato anche le coreografie della manifestazione. Un sentito ringraziamento è andato al team dei coiffeur composto dal “Jo’s Look” head creations di Capo d’Orlando e dall’Art Hair Director di Salvatore Scarvaci. Alla consolle e al piano-bar Enzo Cordici. Gli omaggi floreali sono stati gentilmente offerti da “Gitto fiori” di Capo d’Orlando. I premi speciali sono stati gentilmente offerti dal Dott. Giuseppe D’Arienzo titolare della rinomata “Gioielleria D’Arienzo” di Castelvetrano.

In definitiva è stata una splendida manifestazione che conferma ancora una volta la rinomata attrazione dopo quasi trent’anni, un vero e pregnante polo d’attrazione sensibile per arte e bellezza nel settore.

Nella foto 1: 3^ class. Marika Salluzzo“Miss Saracena”, 1^ class. Eva Mangano “Miss Estate Orlandina”, 2^ class. Alessia Longetti “Miss OrlandinaInternational”