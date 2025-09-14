  • A3 dottor Gianni catalanotto
Lo scoppio di una gomma, il triangolo di emergenza e poi il volo di circa 6 metri, la corsa in Ospedale e poi il decesso

di: Redazione - del 2025-09-14

Immagine articolo: Lo scoppio di una gomma, il triangolo di emergenza e poi il volo di circa 6 metri, la corsa in Ospedale e poi il decesso

Una tragedia consumata ieri sera nel tratto autostradale della A29 al Km 68,900 nei pressi dello svincolo di Gallitello, un 71enne di origini napoletane Mario Mauro, è morto a seguito delle ferite riportate dopo una cadutandentro una di quelle buche che si trovano lungo le autostrade per fare defluire l'acqua piovana.

    • Mario Mauro 71 anni di Napoli stava andando verso Palermo con la moglie di 67 anni dopo lo scoppio della gomma ha perso il controllo del mezzo la macchina si è bloccata. I due sono usciti fuori, dopo aver posizionato il triangolo di emergenza, hanno chiamato i soccorsi e poi si sono portati dietro il guard rail per evitare di essere investiti.

    Nel fare ritorno in macchina però è finito nella buca che serve per far scorrere l'acqua. Un volo di circa 6 metri. sul posto gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, il personale Anas ed i sanitari del 118. Seppur con gravi ferite l'uomo era vigile, trasportato prima all'Ospedale di Alcamo e poi il trasferimento Palermo dov'è deceduto per via delle gravi ferite interne. 

