Lo scoppio di una gomma, il triangolo di emergenza e poi il volo di circa 6 metri, la corsa in Ospedale e poi il decesso

di: Redazione - del 2025-09-14

Una tragedia consumata ieri sera nel tratto autostradale della A29 al Km 68,900 nei pressi dello svincolo di Gallitello, un 71enne di origini napoletane Mario Mauro, è morto a seguito delle ferite riportate dopo una cadutandentro una di quelle buche che si trovano lungo le autostrade per fare defluire l'acqua piovana.

Mario Mauro 71 anni di Napoli stava andando verso Palermo con la moglie di 67 anni dopo lo scoppio della gomma ha perso il controllo del mezzo la macchina si è bloccata. I due sono usciti fuori, dopo aver posizionato il triangolo di emergenza, hanno chiamato i soccorsi e poi si sono portati dietro il guard rail per evitare di essere investiti.

Nel fare ritorno in macchina però è finito nella buca che serve per far scorrere l'acqua. Un volo di circa 6 metri. sul posto gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, il personale Anas ed i sanitari del 118. Seppur con gravi ferite l'uomo era vigile, trasportato prima all'Ospedale di Alcamo e poi il trasferimento Palermo dov'è deceduto per via delle gravi ferite interne.