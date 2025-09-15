  • A3 dottor Gianni catalanotto
Partanna, ultimi i lavori per la realizzazione di tettoie e protezione per la vendita di animale nella Fiera

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-15

Finalmente dopo alcuni mesi, con grande soddisfazione, sono stati ultimati i lavori per la realizzazione delle tettoie a protezione dei recinti destinati alla vendita degli animali. Un intervento atteso da tempo e frutto di un lavoro condiviso tra amministrazione, tecnici, allevatori e realtà del territorio. La fiera, da sempre punto di riferimento per l’allevamento e la zootecnia, meritava strutture più moderne, funzionali e sicure. Le nuove tettoie rispondono proprio a questa esigenza: garantire riparo e protezione sia agli animali che agli operatori, migliorando le condizioni di lavoro e il benessere degli animali durante tutta la durata della manifestazione.

    • "Questo intervento dichiara l'assessore Triolo - non è solo un miglioramento infrastrutturale, ma rappresenta un investimento sul futuro della nostra agricoltura e delle tradizioni locali. In un momento in cui il mondo rurale affronta sfide importanti, è fondamentale dare segnali concreti di attenzione e di sostegno. La realizzazione di tale progetto è stata consentita grazie all'accordo di collaborazione tra il Libero consorzio comunale di Trapani e il comune di Partanna; abbiamo ottenuto un congruo contributo di 150.000 euro. Voglio ringraziare - conclude l'assessore Triolo - tutti coloro che hanno reso possibile questo passo in avanti: gli uffici tecnici e gli allevatori, che con le loro osservazioni ci hanno aiutato a realizzare un progetto davvero rispondente alle esigenze reali". 

