Castelvetrano, tutto pronto per i festeggiamenti di Maria SS. della Tagliata
di: Comunicato Stampa - del 2025-09-16
Giovedì 18 Settembre 21:00 con la Cena di Beneficenza presso il Giardino della Tagliata si avvieranno i festeggiamenti di Maria SS. della Tagliata a Castelvetrano. Di seguito il programma completo delle celebrazioni:
Venerdì 19 Settembre 21:00 – Veglia di Preghiera con i Giovani della Città
Sabato 20 Settembre – Giornata del Pellegrinaggio
- 6:45 – Raduno presso Parrocchia San Francesco di Paola
- 7:00 – Pellegrinaggio Cittadino verso il Santuario
- 8:00 – Santa Messa con il Vescovo Mons. Angelo Giurdanella
- 11:00 – Santa Messa con Don Gioacchino Arena (Vicario Generale)
- 17:00 – Santa Messa con Mons. Domenico Mogavero (Vescovo Emerito)
- 19:00 – Santa Messa con il Rettore e benedizione degli Insegnanti.
- 20:30 – IVª Sagra del Cannolo e della Cassateddra di Ricotta
Domenica 21 Settembre – Festa Solenne
- 9:00 – Santa Messa
- 10:00 – Santa Messa con Don Nicola Patti (Vicario Foraneo)
- 11:00 – Santa Messa con Don Giuseppe Undari (Parroco Chiesa Madre)
- 16:30 – Santa Messa con Don Vincenzo Aloisi (Cappellano Carcere Castelvetrano)
- 19:00 – Santa Messa con il Rettore e benedizione degli zainetti (bambini delle elementari).
- 20:30 – “Antiqua et Veneranda Imago”
- Rievocazione storica con carro trionfale e trasporto dell’antica Immagine della Madonna
- Partenza dal Chiostro dei Minimi lungo via Tagliata
- Al termine: Giochi di Luci
Lunedì 22 Settembre
- 9:30 – Santa Messa
- 17:30 – Santa Messa con Don Gaspare Tortorici (Parroco Marinella e Triscina)
Martedì 23 Settembre
- 9:30 – Santa Messa
- 17:30 – Santa Messa con Don Rino Giuseppe Randazze (Unità Pastorale Maria SS. Annunziata e della Salute)
Mercoledì 24 Settembre – Chiusura della Festa
- 9:30 – Santa Messa
- 17:30 – Santa Messa con fra Giuseppe Pipitone (Parroco Santa Lucia)
Indulgenza Plenaria
Durante tutta la settimana, prima di ogni celebrazione sarà possibile confessarsi nel Santuario per ottenere l’Indulgenza.