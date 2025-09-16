  • A3 Conad
Castelvetrano, tutto pronto per i festeggiamenti di Maria SS. della Tagliata

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-16

Immagine articolo: Castelvetrano, tutto pronto per i festeggiamenti di Maria SS. della Tagliata

Giovedì 18 Settembre 21:00 con la Cena di Beneficenza presso il Giardino della Tagliata si avvieranno i festeggiamenti di Maria SS. della Tagliata a Castelvetrano. Di seguito il programma completo delle celebrazioni: 

    • Venerdì 19 Settembre 21:00 – Veglia di Preghiera con i Giovani della Città

    Sabato 20 SettembreGiornata del Pellegrinaggio
    - 6:45 – Raduno presso Parrocchia San Francesco di Paola
    - 7:00 – Pellegrinaggio Cittadino verso il Santuario
    - 8:00 – Santa Messa con il Vescovo Mons. Angelo Giurdanella
    - 11:00 – Santa Messa con Don Gioacchino Arena (Vicario Generale)
    - 17:00 – Santa Messa con Mons. Domenico Mogavero (Vescovo Emerito)
    - 19:00 – Santa Messa con il Rettore e benedizione degli Insegnanti.
    - 20:30 – IVª Sagra del Cannolo e della Cassateddra di Ricotta

    • Domenica 21 Settembre – Festa Solenne
    - 9:00 – Santa Messa
    - 10:00 – Santa Messa con Don Nicola Patti (Vicario Foraneo)
    - 11:00 – Santa Messa con Don Giuseppe Undari (Parroco Chiesa Madre)
    - 16:30 – Santa Messa con Don Vincenzo Aloisi (Cappellano Carcere Castelvetrano)
    - 19:00 – Santa Messa con il Rettore e benedizione degli zainetti (bambini delle elementari).
    - 20:30 – “Antiqua et Veneranda Imago”
    - Rievocazione storica con carro trionfale e trasporto dell’antica Immagine della Madonna
    - Partenza dal Chiostro dei Minimi lungo via Tagliata
    - Al termine: Giochi di Luci

    Lunedì 22 Settembre
    - 9:30 – Santa Messa
    - 17:30 – Santa Messa con Don Gaspare Tortorici (Parroco Marinella e Triscina)

    Martedì 23 Settembre
    - 9:30 – Santa Messa
    - 17:30 – Santa Messa con Don Rino Giuseppe Randazze (Unità Pastorale Maria SS. Annunziata e della Salute)

    Mercoledì 24 Settembre – Chiusura della Festa
    - 9:30 – Santa Messa
    - 17:30 – Santa Messa con fra Giuseppe Pipitone (Parroco Santa Lucia)

    Indulgenza Plenaria
    Durante tutta la settimana, prima di ogni celebrazione sarà possibile confessarsi nel Santuario per ottenere l’Indulgenza.

